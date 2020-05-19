الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا من الضفة غالبيتهم من القدس

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الثلاثاء، 19 مواطناً من الضفة، غالبيتهم من القدس.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة مقدسيين على الأقل، وهم: أحمد أبو غزالة، ومحمد الجولاني، وعبد الله الجولاني، وأدهم الزعتري، ورائد الزغير، وعلي جابر، ومحمد الدقاق، ونزار الزغير وجميعهم من البلدة القديمة، واستدعت مواطنين آخرين وهما: نضال زغير، وهشام بشيتي، إضافة إلى اعتقال حارس المسجد الأقصى حمزة نمر، صباحاً، كما واعتقلت مواطن آخر من مخيم شعفاط.

ومن بلدة وكوبر شمال غرب رام الله، اعتقلت تلك القوات المواطنين قيس محمد البرغوثي، ونصار محرم البرغوثي.

كذلك جرى اعتقال لثلاثة مواطنين بينهم فتى من الخليل، وهم: وعد جمال البدوي (25 عاماً)، ومصعب عصفور (27 عاماً)، ونسيم تيسير الطيطي (17 عاماً)، كما وسلمت قوات الاحتلال استدعاء لعائلة الشاب آدم طافش من مخيم العروب، لتسليم نفسه.

ومجدداً اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد غرب جنين، واعتقلت الفتيين عبد الله عبد الرحيم أبو بكر (17 عاما)، وإسلام نضال حمارشة (17 عاما)، والشاب محمد قيس عمارنة (23 عاما).

يُضاف إلى المعتقلين المواطن موسى محمود خليفة من بلدة العبيدية، حيث جرى اعتقاله، بعد مداهمة منزله، بهدف الضغط على نجله قتيبه لتسليم نفسه.