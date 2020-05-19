حماس: غانتس يتلاعب بمشاعر أهالي الجنود الأسرى

غزة- الرأي

اعتبرت حركة حماس، مساء أمس الاثنين، تصريحات بيني غانتس الوزير الجديد لجيش الاحتلال حول قضية الجنود الأسرى لدى كتائب القسام، خلال لقاء عوائلهم، بمثابة تلاعب بمشاعرهم.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي مقتضب، إن حديث غانتس أمام العائلات بالتزامه بإعادة الجنود، هو تلاعب بمشاعرهم، وأنه يكمل مسيرة تضليلهم التي يقودها منذ سنوات بنيامين نتنياهو.

وأكد قاسم على أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى لذويهم هو عبر عملية تبادل حقيقة، يخرج فيها الأسرى الفلسطينيين، وما عدى ذلك هو بيع من القيادة الاسرائيلية للوهم على جمهورها.