وكالة الرأي الفلسطينية الصحة : اصدار 110 شهادة مزاولة مهنة و 66 ترخيص مؤسسة صحية خلال إبريل وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش: نتجه لمأسسة جهود التدريب لتطوير الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة يلتقي وفدا من وزارة شؤون الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يناقش انجازات وحدة الكسور المعقدة بمجمع ناصر الطبى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة توقع اتفاقية تعاون مع مستشفى حمد للأطراف الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2507 ) الثلاثاء 19/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية ما سر انجذاب بعض الناس إلى رائحة البنزين ؟ وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد ورشة عمل حول المحافظة على نظافة الجدران وكالة الرأي الفلسطينية اغرب نكهة بوطة في الزمن المعاصر، الفلفل الاسود وكالة الرأي الفلسطينية "انستجرام" يعلن عن خدمة "بيزنس" لدعم الأعمال الصغيرة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: غانتس يتلاعب بمشاعر أهالي الجنود الأسرى

19 آيار / مايو 2020 09:34

غزة- الرأي

اعتبرت حركة حماس، مساء أمس الاثنين، تصريحات بيني غانتس الوزير الجديد لجيش الاحتلال حول قضية الجنود الأسرى لدى كتائب القسام، خلال لقاء عوائلهم، بمثابة تلاعب بمشاعرهم.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي مقتضب، إن حديث غانتس أمام العائلات بالتزامه بإعادة الجنود، هو تلاعب بمشاعرهم، وأنه يكمل مسيرة تضليلهم التي يقودها منذ سنوات بنيامين نتنياهو.

وأكد قاسم على أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى لذويهم هو عبر عملية تبادل حقيقة، يخرج فيها الأسرى الفلسطينيين، وما عدى ذلك هو بيع من القيادة الاسرائيلية للوهم على جمهورها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟