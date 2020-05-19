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بينهم 43 قادمين من الأردن

وصول 57 مواطناً عالقاً إلى غزة عبر حاجز بيت حانون

19 آيار / مايو 2020 10:04

غزة- الرأي

سهّلت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني وصول 57 مواطناً عالقاً عبر حاجز بيت حانون، مساء أمس الاثنين.

وقال العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام الهيئة العامة للمعابر والحدود إن 57 مواطناً عالقاً وصلوا قطاع غزة مساء اليوم من بينهم 43 مواطناً قادمين من الأردن.

وذكر أبو بطيحان أن الأطقم المختصة اتبعت كافة إجراءات الوقاية والسلامة خلال عملها في تسهيل وصول العالقين، وتم تحويلهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي لقضاء مدة 21 يوماً.

يذكر أن جميع معابر قطاع غزة مغلقة في الاتجاهين منذ 15 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الوقاية في مواجهة جائحة "كورونا"، بينما يتم إدخال دفعات من العالقين على فترات متباعدة.

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