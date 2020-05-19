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إدارة الأملاك بالأوقاف تتفقد عدداً من العقارات الوقفية

19 آيار / مايو 2020 10:22

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غزة- الرأي

تفقد وفد من الإدارة العامة للأملاك بالأوقاف، عدداً من الأملاك والعقارات الوقفية التابعة للوزارة، وذلك في إطار متابعة وحل القضايا المتعلقة بها والعمل علي حلها بالكامل, وضم الوفد كل من م. محمد عجلان وأ. محمد مسمح وم. مصعب قديح وأ. واجد الأغا.

وأوضح م. عجلان أن الوفد تفقد خلال الجولة (20) عقار في مركز مدينة غزة, منوهًا الى أن باقي العقارات المتبقية سيتم زيارتها في جولات لاحقة.

 وأشار الى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الخطة  الاستراتيجية للإدارة العامة للأملاك والهندسة بعمل مسح ميداني لجميع العقارات الوقفية والوقوف على حال المستأجرين, لافتًا الى أن الأوقاف تسعى لتطوير الأملاك الوقفية للاستفادة منها بما يخدم المصلحة العامة.

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