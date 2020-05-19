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"الأوقاف" تعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة رمضان الالكترونية

19 آيار / مايو 2020 10:25

قبة الصخرة
قبة الصخرة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الإلكترونية "القدس في العيون.. نفنى ولا تهون"،  والتي أطلقتها ضمن فعاليات النصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك، وفي ظل الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مدير عام وحدة القدس بالأوقاف د. يوسف فرحات أن المسابقة عبارة عن أسئلة حول القدس والمسجد الأقصى استهدفت فئة الشباب والشابات في فلسطين، بهدف توعيتهم في مختلف الجوانب والقضايا التي تعني بقضية القدس والأقصى وتساهم في رفع مستوى الوعي لديهم.

وأشار أن المسابقة تضمنت  (50) سؤالاً عن القدس والمسجد الأقصى، من نوع (اختيار من متعدد) لكل سؤال ثلاثة خيارات، واحد منها صحيح, منوهًا الى أن عدد الذين شاركوا في المسابقة وصل إلى أكثر من 1000 مشاركاً، وقد تم اختيار الفائزين في المسابقة بناء على المعايير المعدة سابقاً.

وأشاد فرحات، بدور المشاركين الذين بذلوا جهدهم في البحث عن المعلومة، والسعي الجاد من أجل استثمار أوقاتهم بكل ما هو مفيد.

وإليكم قائمة بأسماء الفائزين في هذه المسابقة:

 

 

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