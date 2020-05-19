تعليم خان يونس يؤكد استعداده لامتحان الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا

غزة- الرأي

أكد عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، اليوم الثلاثاء، استكمال مديريته لكافة الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ بموعدها المقرر في 30 أيار الجاري، بمشاركة 4027 متقدماً ومتقدمة، موزعين على 26 لجنة لكافة الفروع "العلمي والأدبي والريادي والشرعي والصناعي".

وأوضح أنه ونظراً للظروف التي فرضتها جائحة "كورونا"، وفي إطار التنسيق المتواصل مع وكالة الغوث "أونروا" سيتم الاستعانة بخمسة مدارس من مدارس "أونروا" لتكون جزءاً من لجان الامتحانات لهذا العام، ونوه أ. الفرا أنه تم توفير قاعة امتحان للطلبة المرضى في مجمع ناصر الطبي لتمكينهم من الالتحاق بالامتحانات أسوةً بأقرانهم.

وأشار إلى أن الامتحانات ستكون في المادة الوجاهية التي درسها الطلبة وتصل نسبتها ما بين 70-75 بالمئة من المنهاج المقرر، وأفاد أن الامتحانات ورغم الظروف الاستثنائية، ستكون وفق المعايير المعتمدة، وتراعي كل الاشتراطات اللازمة للامتحان الجيد، وبما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلبة.

ولفت إلى أنه وفي سياق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، سيتم الاكتفاء بعدد (15) طالب فقط داخل كل قاعة صفية، لضمان الحد من الاختلاط، وشدد على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي والبروتوكولات التي تصدر عن وزارة الصحة، والتعاون لإنجاح الامتحان من خلال دعم الطلبة وتوعيتهم.

وأوضح أ. الفرا أن المديرية شكلت لجنة خاصة من المديرية لمتابعة القاعات واللجان لتوفير كل ما يلزم من أثاث مناسب وتنفيذ صيانة شاملة للقاعات لموائمة الغرف لاحتياجات الطلبة من تهوية وإضاءة وغيرها، موضحاً أن المديرية توظف كافة كوادرها لتقديم أفضل الخدمات للطلبة.

وتمنى أ. الفرا التوفيق والسداد للجميع.