الأردن: لا اتفاقية مع "إسرائيل" بشأن إدارة الأقصى

عمان - الرأي

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ضيف الله الفايز إن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي التي قررت الإجراءات الوقائية في المسجد لمواجهة جائحة "كورونا" استنادًا إلى توافق مجلس أوقاف القدس.

وأوضح الفايز في تصريحات نقلتها "بترا" الأردنية أن إدارة أوقاف القدس هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة شؤون المسجد الأقصى كافة.

وشدد على عدم وجود أية اتفاقية مع "إسرائيل" حول القرار.

بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية حسام الحيارى أن مجلس الأوقاف في القدس أجرى مشاورات ومناقشة مستفيضة بين أعضائه حول سبل التعامل مع الجائحة، واتفق أن تنحصر الصلاة داخل المسجد على الأئمة والسدنة وموظفي الأوقاف المتواجدين يوميًا على رأس عملهم مع رفع الآذان لجميع الصلوات وإقامة خطبة الجمعة.

وقال إن إدارة الأوقاف اتخذت قرارها حفاظًا على الصحة العامة، وهو منسجم بشكل كامل مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة.