وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطيني بفيروس كورونا بالعراق وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 277 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يؤكد استعداده لامتحان الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة رمضان الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية إدارة الأملاك بالأوقاف تتفقد عدداً من العقارات الوقفية وكالة الرأي الفلسطينية وصول 57 مواطناً عالقاً إلى غزة عبر حاجز بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية حماس: غانتس يتلاعب بمشاعر أهالي الجنود الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستدعي آخريْن من القدس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة حتى الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة : اصدار 110 شهادة مزاولة مهنة و 66 ترخيص مؤسسة صحية خلال إبريل
أخبار » عربي ودولي

الأردن: لا اتفاقية مع "إسرائيل" بشأن إدارة الأقصى

19 آيار / مايو 2020 12:05

عمان - الرأي

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ضيف الله الفايز إن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي التي قررت الإجراءات الوقائية في المسجد لمواجهة جائحة "كورونا" استنادًا إلى توافق مجلس أوقاف القدس.

وأوضح الفايز في تصريحات نقلتها "بترا" الأردنية أن إدارة أوقاف القدس هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة شؤون المسجد الأقصى كافة.

وشدد على عدم وجود أية اتفاقية مع "إسرائيل" حول القرار.

بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية حسام الحيارى أن مجلس الأوقاف في القدس أجرى مشاورات ومناقشة مستفيضة بين أعضائه حول سبل التعامل مع الجائحة، واتفق أن تنحصر الصلاة داخل المسجد على الأئمة والسدنة وموظفي الأوقاف المتواجدين يوميًا على رأس عملهم مع رفع الآذان لجميع الصلوات وإقامة خطبة الجمعة.

وقال إن إدارة الأوقاف اتخذت قرارها حفاظًا على الصحة العامة، وهو منسجم بشكل كامل مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟