"الزراعة" تتلف 8 طن "كلمنتينا غير صالحة للاستخدام الأدمي

غزة- الرأي

أتلفت الطواقم العاملة بوزارة الزراعة، بالتعاون مع الجهات المختصة بمعبر كرم أبو سالم التجاري، 8 طن "كلمنتينا" وذلك بسبب وجود فساد ظاهري وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأكدت الادارة العامة للتسويق والمعابر أن هذا الاجراء يأتي ضمن المتابعة اليومية لتفتيش كافة البضائع الواردة عبر معبر كرم ابو سالم التجاري

وأشارت الى أنه تم اتلاف الكمية المذكورة بعدما تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمي، الأمر الذي يُعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين الناظمة، بوزارة الزراعة، لذلك تقرر وعبر اللجان المختصة وبحضور الجهات القانونية إتلافها بعدما تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي