تعليم خان يونس تناقش مع شرطة المحافظة ملف امتحانات الثانوية العامة

خان يونس- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم خان يونس، وفداً من شرطة محافظة خان يونس، لمناقشة ملف تأمين امتحانات الثانوية العامة لعام 2020م، وذلك ضمن الاستعدادات التي تعكف المديرية على اتخاذها مع الجهات المعنية ذات العلاقة من أجل انجاح عملية سير الامتحانات،

حيث كان في استقبالهم أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الادارية.

وضم وفد شرطة خان يونس العقيد باسل الغلبان مدير العمليات المركزية لشرطة خان يونس والمقدد وائل أبو عبيد المكلف بملف تأمين امتحانات الثانوية العامة.

ورحب أ. الفرا بوفد الشرطة ناقلاً لهم تحيات أسرة المديرية بكافة طواقمها، مثنياً على الجهود التي تبذلها الشرطة في توفير الأمن والأمان وحماية أرواح وممتلكات المواطنين ومؤكداً على متانة العلاقة بينهما وتجاوبها مع التربية والتعليم بما يحقق المصلحة العامة.

من جانبه ذكر العقيد الغلبان أن هناك تعليمات وتوجيهات مستديمة من قيادة الشرطة من أجل الحفاظ على المسيرة التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلبة وخاصة خلال تقديمهم إمتحانات الثانوية العامة من خلال جملة الاجراءات المسبقة التي تم الاعلان عنها.

وخلال الزيارة ناقش الطرفان اجراءات الوقاية والسلامة التي أعدتها لجنة متابعة العمل الحكومي من أجل الحفاظ على الطلاب والعاملين في الملف، كما اتفق الطرفان على البدء في التحضيرات لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام والتي ستبدأ بعد عطلة عيد الفطر السعيد مباشرة.