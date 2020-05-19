وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تناقش مع شرطة المحافظة ملف امتحانات الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تتلف 8 طن "كلمنتينا غير صالحة للاستخدام الأدمي وكالة الرأي الفلسطينية الأردن: لا اتفاقية مع "إسرائيل" بشأن إدارة الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطيني بفيروس كورونا بالعراق وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 277 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يؤكد استعداده لامتحان الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة رمضان الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية إدارة الأملاك بالأوقاف تتفقد عدداً من العقارات الوقفية وكالة الرأي الفلسطينية وصول 57 مواطناً عالقاً إلى غزة عبر حاجز بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية حماس: غانتس يتلاعب بمشاعر أهالي الجنود الأسرى
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد تنفذ جولات تفتيشية على محلات بيع مستلزمات العيد

19 آيار / مايو 2020 12:42

غزة- الرأي

نفذت طواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية مسائية على محلات بيع مستلزمات العيد.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة وإعمال الوزارة، إن طواقم الوزارة نظمت جولات مسائية على المحال والمنشآت التجارية في محافظات غزة، للتأكد من سلامة وجودة مستلزمات العيد المعروضة بالأسواق والمحال التجارية.

وذكر التقرير أن هذه الجولات تأتي لضمان الحفاظ على حياة المواطن، وعدم تعرضه لأي عمليات غش من التجار، والتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية ومستلزمات العيد، ومدى التزام أصحاب المحلات والمولات بالإجراءات الوقائية.

وبين أن طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة قامت بتنظيم 12 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، تم خلالها زيارة 108 منشأه تجارية، وتحرير 17 محضر ضبط، و31 محضر اتلاف لأصناف وسلع فاسدة ومنتهية الصلاحية، والتحفظ على عينات لإجراء الفحوصات اللازمة في مختبرات الوزارة.

وأشار التقرير إلى أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات شملت زيارة 7 محلات لبيع الذهب والمجوهرات في محافظة الوسطى.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.

98329547_1645778375570281_3977534904626839552_o 98359582_1645778448903607_6657317510594953216_o 98526203_1645778225570296_5349191255303651328_o 98830016_1645778312236954_7399066875239333888_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟