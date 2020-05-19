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تعليم الوسطى يكرم الفائزين في مسابقة الرائعون الالكترونية

19 آيار / مايو 2020 12:45

تعليم الوسطى يكرم الفائزين في مسابقة الرائعون الالكترونية
تعليم الوسطى يكرم الفائزين في مسابقة الرائعون الالكترونية

الوسطى- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى،  احتفالاً لتكريم الفائزون بمسابقة الرائعون الإلكترونية لأوائل طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020م، بالتعاون مع الكتلة الاسلامية بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الاشراف كمال أبو شملة والمشرفين التربويين ورئيس الكتلة الإسلامية بالمحافظة الوسطى امجد مزيد وعدد من رؤساء الأقسام ومدراء المدارس والطلبة الفائزين في المسابقة، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

مدير التربية والتعليم هشام الحاج رحب بالحضور وهنأ الطلبة المتفوقين ومدارسهم وأولياء أمورهم، وأضاف نلتقي اليوم لتكريم كوكبة من الطلبة المتميزين المشاركين في مسابقة الرائعون الالكترونية، فهم الذين نحتفي بهم لفوزهم في المسابقة.

وأضاف أن المسابقة تأتي ضمن جهود مديرية التربية والتعليم بالوسطى في تعزيز التعليم عن بعد وتشجيع طلاب الثانوية العامة على الدراسة والاجتهاد في ظل حالة الطوارئ المعلنة بسبب جائحة كورونا، متمنياً لهم التميز والتفوق في الامتحانات النهائية.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الطلبة الفائزين ومدارسهم بجوائز مقدمة من الكتلة الاسلامية في المحافظة الوسطى.

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