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وفق إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقًا

فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر

19 آيار / مايو 2020 12:56

القدس المحتلة - الرأي

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك بعد عيد الفطر السعيد وفق إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وقال المجلس في بيان صحفي، إن مجلس الأوقاف وفي ضوء الانحسار النسبي لانتشار فيروس كورونا، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة، قرر رفع تعليق دخول المصلين إلى الأقصى.

وأشار إلى أن المجلس وعلى مدى الفترة السابقة كان ولا يزال يتابع يوميا أي تطور إيجابي يتعلق بانحسار حدّة الوباء، حتى يقصر قدر الإمكان من فترة تعليق دخول الـمصلين حرصا منه على استمرار إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك بالـمصلين.

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