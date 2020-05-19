وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ جولات تفتيشية على محلات بيع مستلزمات العيد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تناقش مع شرطة المحافظة ملف امتحانات الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تتلف 8 طن "كلمنتينا غير صالحة للاستخدام الأدمي وكالة الرأي الفلسطينية الأردن: لا اتفاقية مع "إسرائيل" بشأن إدارة الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطيني بفيروس كورونا بالعراق وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 277 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يؤكد استعداده لامتحان الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة رمضان الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية إدارة الأملاك بالأوقاف تتفقد عدداً من العقارات الوقفية وكالة الرأي الفلسطينية وصول 57 مواطناً عالقاً إلى غزة عبر حاجز بيت حانون
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة بالضفة: 9 حالات تعافي من "كورونا" بالقدس والخليل

19 آيار / مايو 2020 02:21

1-1328180
1-1328180

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الضفة الغربية المحتلة، عن تسجيل تسع حالات تعافٍ جديدة في فلسطين، سبع منها في ضواحي القدس، واثنتان في محافظة الخليل؛ ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 464، بنسبة 81.8% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المسجلة في فلسطين بلغت 567 إصابة، فيما يبلغ عدد الإصابات النشطة 99 إصابة.

وأشارت إلى أن 59 حالة نشطة تتواجد في مدينة القدس، وحالة واحدة في ضواحيها، و35 حالة في محافظة الخليل، و4 حالات في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة".

ولفتت إلى أن المحافظات الخالية من الإصابات حتى الآن هي: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم ونابلس.

وذكرت أن 1503 حالات جديدة دخلت إلى الحجر المنزلي يوم أمس، فيما يبلغ عدد المتواجدين حالياً في الحجر المنزلي 19374.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟