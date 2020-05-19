الصحة بالضفة: 9 حالات تعافي من "كورونا" بالقدس والخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الضفة الغربية المحتلة، عن تسجيل تسع حالات تعافٍ جديدة في فلسطين، سبع منها في ضواحي القدس، واثنتان في محافظة الخليل؛ ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 464، بنسبة 81.8% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المسجلة في فلسطين بلغت 567 إصابة، فيما يبلغ عدد الإصابات النشطة 99 إصابة.

وأشارت إلى أن 59 حالة نشطة تتواجد في مدينة القدس، وحالة واحدة في ضواحيها، و35 حالة في محافظة الخليل، و4 حالات في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة".

ولفتت إلى أن المحافظات الخالية من الإصابات حتى الآن هي: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم ونابلس.

وذكرت أن 1503 حالات جديدة دخلت إلى الحجر المنزلي يوم أمس، فيما يبلغ عدد المتواجدين حالياً في الحجر المنزلي 19374.