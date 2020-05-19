الأسير "جنازرة" يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الأسير سامي جنازرة (47 عامًا) من مخيم الفوار في محافظة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضًا لتجديد اعتقاله الإداري داخل سجون الاحتلال.

وكانت إدارة معتقل "النقب الصحراوي" نقلت الاثنين، الأسير جنازرة إلى زنازين العزل، حيث يعد إضرابه الثالث له ضد اعتقاله الإداري منذ عام 2016.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن إضراب الأسير جنازرة مؤشر واضح على حالة الغضب والقلق في صفوف الحركة الأسيرة جراء سياسات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى وعدم التزامها بما يتم الاتفاق عليه في كل مرة.

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت تمنع زيارة المحامين وذوي الأسرى لأبنائهم في السجون، موضحًا أنه حتى اللحظة لا مؤشرات على عودة الزيارات، بذريعة تفشي جائحة "كورونا"، مؤكدًا التواصل مع منظمة الصليب الأحمر بهذا الخصوص.

والأسير جنازرة معتقل منذ أيلول/ سبتمبر 2019، وقد صدر بحقه أمّري اعتقال إداري، ومدتهما أربعة شهور. وفق نادي الأسير

وذكر النادي أن جنازرة اُعتقل على الأقل سبع مرات منذ عام 1991م، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء وينتظر طفله الرابع، علمًا أنه أمين سرّ حركة فتح في مخيم الفوار.