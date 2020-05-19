وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يكرم الفائزين في مسابقة الرائعون الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ جولات تفتيشية على محلات بيع مستلزمات العيد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تناقش مع شرطة المحافظة ملف امتحانات الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تتلف 8 طن "كلمنتينا غير صالحة للاستخدام الأدمي وكالة الرأي الفلسطينية الأردن: لا اتفاقية مع "إسرائيل" بشأن إدارة الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطيني بفيروس كورونا بالعراق وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 277 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يؤكد استعداده لامتحان الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة رمضان الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية إدارة الأملاك بالأوقاف تتفقد عدداً من العقارات الوقفية
أخبار » أخبار الأسرى

الأسير "جنازرة" يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع

19 آيار / مايو 2020 02:35

thumb-15
thumb-15

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الأسير سامي جنازرة (47 عامًا) من مخيم الفوار في محافظة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضًا لتجديد اعتقاله الإداري داخل سجون الاحتلال.

وكانت إدارة معتقل "النقب الصحراوي" نقلت الاثنين، الأسير جنازرة إلى زنازين العزل، حيث يعد إضرابه الثالث له ضد اعتقاله الإداري منذ عام 2016.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن إضراب الأسير جنازرة مؤشر واضح على حالة الغضب والقلق في صفوف الحركة الأسيرة جراء سياسات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى وعدم التزامها بما يتم الاتفاق عليه في كل مرة.

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت تمنع زيارة المحامين وذوي الأسرى لأبنائهم في السجون، موضحًا أنه حتى اللحظة لا مؤشرات على عودة الزيارات، بذريعة تفشي جائحة "كورونا"، مؤكدًا التواصل مع منظمة الصليب الأحمر بهذا الخصوص.

والأسير جنازرة معتقل منذ أيلول/ سبتمبر 2019، وقد صدر بحقه أمّري اعتقال إداري، ومدتهما أربعة شهور. وفق نادي الأسير

وذكر النادي أن جنازرة اُعتقل على الأقل سبع مرات منذ عام 1991م، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء وينتظر طفله الرابع، علمًا أنه أمين سرّ حركة فتح في مخيم الفوار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟