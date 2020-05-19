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الاحتلال يعتقل مريضاً من غزة على معبر "الكرامة"

19 آيار / مايو 2020 02:53

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فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مريضاً فلسطينياً من قطاع غزة على معبر "الكرامة" البري؛ الذي يربط الضفة الغربية المحتلة بالأردن.

ونشرت "قدس برس" عن مصدر بالارتباط الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل المريض محمد أبودقة من سكان حي الفراحين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وبينت أن أبو دقة يعاني من مرض سرطان في الكبد، حيث كان في رحلة علاج بالأردن وأثناء عودته إلى غزة تم اعتقاله على معبر الكرامة.

واتهمت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الاحتلال بتحويل المعابر إلى "مصيدة" يختطف من خلالها الفلسطينيين ويحولهم للتحقيق، ويساومهم على العمل معه، بما فيهم المرضى، والتجار والطلبة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي، يفرض على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 13 عامًا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

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