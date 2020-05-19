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الاحتلال يواصل أعمال تجريف لشق طريق جنوب نابلس

19 آيار / مايو 2020 03:00

الضفة المحتلة-الرأي:

تواصل جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أعمال التجريف لشق طريق " التفافي حوارة"، والذي يصل طوله نحو 7 كم، وسيتم من خلاله الاستيلاء على 406 دونمات، بالمرحلة الأولى.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، "إن جرافات الاحتلال تواصل لليوم الثاني على التوالي تجريف أراضي المواطنين القريبة من معسكر حوارة، واقتلاع أشجار الزيتون، إيذانا بتنفيذ مشروع الطريق "الالتفافي" الذي اقرته حكومة الاحتلال عام 2014 ضمن مجموعة طرق أخرى في الضفة الغربية".

وأضاف دغلس، "إن خسائر كبيرة ستلحق في القطاع الزراعي، حيث سيؤدي إلى اقتلاع أكثر من 2800 شجرة زيتون، عدا عن الاستيلاء على المزيد من الأراضي التي تصل لنحو 406 دونمات من قرى: بورين، وحوارة، وبيتا، وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف جنوب نابلس".

يذكر أن حكومة الاحتلال نشرت في نيسان عام 2019 مقطع فيديو يظهر فيه التصميم الرئيسي لشق الطريق، والمقر منذ سنوات، وينضوي تحت ما تسمى "خطة درج" وتشمل 44 مخططا، جرى تنفيذ عدد منها.

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