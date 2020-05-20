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أكبر معمرة في بولندا تنتصر على كورونا

20 آيار / مايو 2020 04:42

أكبر معمرة في بولندا تنتصر على كورونا
أكبر معمرة في بولندا تنتصر على كورونا

شفيت بولندية تبلغ 103 سنوات من مرض كوفيد19، وغادرت مستشفى للأمراض المُعدية في جنوب بولندا، على ما أعلنت المؤسسة الاستشفائية هذه في كدجرين كوشله.
وأوضح الطبيب ميشال غلونيك رئيس قسم الأعصاب في المستشفى، أن المعمرة نقلت إلى المستشفى في 20 إبريل/نيسان الماضي، في حالة مُرضية، لكنها بعد أيام قليلة باتت تعاني قصوراً في التنفس، وأضاف: بقيت لفترة طويلة في المستشفى بانتظار نتائج فحصها الثاني، مشيراً إلى أن إصابتها كانت طفيفة على ما نقلت عنه وكالة «باب» البولندية للأنباء.
وتابع الطبيب: هي لا تسمع شيئاً راهناً لأن بطاريات جهازها السمعي لم تصمد هذه الفترة الطويلة، وتقيم المعمرة في دار للعجزة، وتقول حفيدتها، إن جدتها لم يسبق لها أن تناولت مضاداً حيوياً في حياتها، وهي ليست عميدة سن الناجين من كوفيد19 في أوروبا، ولكنها أكبر شخص في بولندا يشفى من هذا المرض، فيما تحمل إسبانية تبلغ 113 عاماً «الرقم القياسي» في هذا المجال بعد شفائها في 12 مايو/أيار الجاري، وقد سجلت حالات لافتة كهذه في بريطانيا تبلغ من العمر 106 أعوام، كذلك في فرنسا وتبلغ من العمر 103 أعوام. -

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