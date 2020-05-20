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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2508) الأربعاء 20/5/2020

20 آيار / مايو 2020 05:09

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2508) الأربعاء 20/5/2020

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