النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2508) الأربعاء 20/5/2020
أخبار فلسطين
- تحذير فلسطيني من {صيف حار} بسبب خطط الضمّ الإسرائيلية
- اشتية: لن نسمح بهدم «السلطة» ونعمل على التحول إلى دولة مستقلة –
- رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو ألمانيا للضغط لوقف مخطط الضم الإسرائيلي
- عباس يعلن التحلل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة
- الصحة بغزة: إمكانية ظهور إصابات بـ"كورونا" داخل القطاع تظل قائمة رغم كافة التدابير الاحترازية
- صحة رام الله: تسجيل 9 حالات تعافٍ في ضواحي القدس والخليل
- التشريعي يشيد بموقف اشتراكيّ البرلمان الأوروبي بخصوص الضم
- الصحة بغزة: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" داخل الحجر الصحي
أخبار إسرائيلية
- النيابة تلزم نتنياهو حضور افتتاح محاكمته
- حالتا وفاة و12 إصابة جديدة بكورونا لدى الاحتلال
- »وزارة العدل الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو عدم حضور محاكمته بتهم الفساد..
- بايدن: الضم الإسرائيلي سيخنق أي فرصة للسلام
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الاخبار الدولية
- باريس تحث إسرائيل على الامتناع عن ضم أراضٍ
- فرنسا: قرار الضم لا يمكن أن يمر دون عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
- ترامب يُمهل «الصحة العالمية» شهراً لتعديل طريقتها في مواجهة كورونا
- 25 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم في الضفة الغربية
- الضوء الأخضر" الأميركي مهّد الطريق لحكومة الاحتلال لتجاوز كل الخطوط الحمرا.
الاخبارالعربية
- مصر تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس
- مصر تمدد تعليق الرحلات الدولية وتشدد إجراءات مكافحة كورونا
- الدول العربية تشدد الإجراءات خلال عيد الفطر
- الأردن يرفض أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة
- وفاة جديدة لفلسطيني في الإمارات يرفع الحصيلة لـ 88 حالة
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- عباس يعلن التحلل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة
- جامعة بير زيت الفلسطينية الأولى عربيا في معايير جودة التعليم
- «نقاش السلاح… قراءة في إشكاليات التجربة العسكرية الفلسطينية»: كتاب يقدم مراجعة نقدية للتجربة…
- فلسطين.. توالي اكتشاف الإصابات بـ”كورونا” ومحافظ الخليل يؤكد: الوضع يتجه للأسوأ
- قوات الاحتلال تعتقل مواطنين غالبيتهم من القدس المحتلة
- مواجهات “ميدانية” مع المقدسيين و”سياسية” مع الوصاية الأردنية تنتظر إسرائيل بشأن الأقصى
- قيظ صيف صحراء النقب يزيد مأساة الأسرى في رمضان.. وتحذيرات من وصول الأفاعي…
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الشرق الأوسط
- تحذير فلسطيني من {صيف حار} بسبب خطط الضمّ الإسرائيلية
- باريس تحث إسرائيل على الامتناع عن ضم أراضٍ
- النيابة تلزم نتنياهو حضور افتتاح محاكمته
الخليج الإماراتية
- قرقاش: التزام الإمارات بالقضية الفلسطينية واللاجئين ثابت ومبدئي
- المسجد الأقصى يستقبل المصلين بعد عيد الفطر
- مصر تمدد تعليق الرحلات الدولية وتشدد إجراءات مكافحة كورونا
- اشتية: لن نسمح بهدم «السلطة» ونعمل على التحول إلى دولة مستقلة -
الغد الأردنية
- عباس: نحن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل…
- “أوقاف القدس” تسمح بدخول الـمصلين الى الـمسجد…
الاهرام المصرية
- أبومازن: فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية
- الأردن يرفض أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
- وصول أول رحلة طيران مباشرة من الإمارات إلى إسرائيل لنقل مساعدات للفلسطينيين
- رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو ألمانيا للضغط لوقف مخطط الضم الإسرائيلي
- عباس للدول التي استنكرت صفقة السلام الأمريكية: لا يكفي أن تكون رافضة وإسرائيل عم بتضم
- الرئيس الفلسطيني: إلغاء كل الاتفاقيات والتفاهمات مع أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي
- فلسطين تطالب البرلمان البلجيكي بالضغط على الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية
- أبو مازن: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني
الشرق القطرية
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية
- فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حالتا وفاة و12 إصابة جديدة بكورونا لدى الاحتلال
- "الصحة": تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
- وفاة جديدة لفلسطيني في الإمارات يرفع الحصيلة لـ 88 حالة
- فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر
- صحة رام الله: تسجيل 9 حالات تعافٍ في ضواحي القدس والخليل
- التشريعي يشيد بموقف اشتراكيّ البرلمان الأوروبي بخصوص الضم
- بوريل يحذر الاحتلال من أي خطوات أحادية الجانب بالضفة
-
القدس المحلية
- ممثل "الشعبيّة" يغادر اجتماع القيادة ويُوضح الأسباب
- الفنان سليمان منصور يفوز بجائزة اليونسكو للثقافة للعام
- 6 إصابات إحداها خطيرة بشجار عائلي في غزة
- قناة عبرية: الرئيس عباس أمر بوقف التنسيق الأمني فورًا
- إسرائيل تلغي قيوداً أُخرى وتسمح بفتح المساجد داخل الخط الأخضر
- بايدن: الضم الإسرائيلي سيخنق أي فرصة للسلام
الحياة الجديدة
- مئات المقدسيين يحيون ليلة القدر على عتبات المسجد الأقصى
- الرئيس: نحن في حل من الاتفاقات والتفاهمات بما فيها الأمنية
- الاحتلال يغلق جميع أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة بالمتاريس الحديدية
- فرنسا: قرار الضم لا يمكن أن يمر دون عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
- الشرطة تقبض على مطلوب خطير في الخليل
- "وقائي الخليل" يضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة
- اشتعال النيران في حقول القمح والشعير في سفوح الأغوار
- مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في الساوية
جريدة الأيام
- الرئيس: فلسطين والمنظمة في حل الآن من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل...
- »للمرة الأولى.. صلاة تراويح ليلة القدر بدون حشود بالأقصى
- »حالتا وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في العراق والكويت
- »حركة شرائية ضعيفة قبل أيام من حلول العيد
- »وزارة العدل الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو عدم حضور محاكمته بتهم الفساد...
- »لماذا يرفض مجلسالمستوطنات "صفقة القرن" !
- »غزة: الحر الشديد يفتك بمربي الدواجن رغم الاحتياطات المبكرة
- »اللاجئ علي حسين ابن زرعين المهجرة يتذكر لحظة استشهاد عمه عام النكبة
وكالة صفا
- بما فيها الأمنية..عباس: نحن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع "إسرائيل" وأمريكا
- بالصور: القسام تكشف: الشهيد أبو معيلق شارك باقتحام موقع "أبو مطيبق"
- بين المحجورين العائدين مؤخرًا..3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة·
وكالة الراي الفلسطينية
- الصحة: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" داخل الحجر الصحي
- وفاة مغترب فلسطيني في الإمارات جراء "كورونا"
- الاحتلال يعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في القدس
- ماذا قال "سليماني" لقائد القسام في رسالته الأخيرة؟
- الاحتلال يصادر جرافة ويعطل مشروعاً إغاثياً في قلقيلية
- الدفاع المدني يسيطر على حريق بمخبز اليازجي غرب غزة
- الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع
- تزايد اضطرابات جنود الاحتلال النفسية خلال فترة كورونا
- تهديد أردني بإلغاء بنود باتفاقية السلام مع الاحتلال
- الاحتلال يعتقل أحد حراس الأقصى
سما نيوز
- على اسرائيل تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال
- الرئيس: نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع اسرائيل بما فيها الأمنية
- عمر شحادة يروي تفاصيل ما جرى خلال اجتماع القيادة برام الله: اتسم سلوك الرئيس بالتندّر
- الصحة بغزة: إمكانية ظهور إصابات بـ"كورونا" داخل القطاع تظل قائمة رغم كافة التدابير الاحترازية
- جيش الاحتلال يرد على أنباء الهجوم في إيران: "سنستخدم مجموعة أدوات متنوعة"!
- عقبات وألغام تعترض طريق الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتهدد عملها.. ابرزها الضم وتطبيق السيادة
فلسطين اليوم
- من المحجورين والعائدين..الصحة بغزة تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
- الأوقاف الإسلامية تقرر فتح المسجد الأقصى المبارك للمصلين بعد عيد الفطر
- وزيرة الصحة : تسجيل 9 حالات تعافي في القدس والخليل ..و11 محافظة خالية من كورونا
- في غزة قلعة متينة وشديدة للمقاومة
عرب 48