النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2508) الأربعاء 20/5/2020

05:09النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2508) الأربعاء 20/5/2020

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟