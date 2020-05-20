طارق شديد أول وكيل معتمد للاعبين في فلسطين

أصبح طارق شديد، أول وكيل للاعبين، معتمد بشكل رسمي من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ومعتمد بشكل رسمي، من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

ووجه شديد الشكر والتقدير إلى اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد، على الثقة الغالية التي منحها له، بالموافقة على أن يكون أول وكيل رسمي معتمد فلسطين.

وباشر شديد مهام عمله، عبر التعاقد مع اللاعب مهند أبو لحية، حيث أكد أن هذا اللاعب سينتقل إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى، كما انه سيكون له شأن كبير في صفوف المنتخبات الوطنية.