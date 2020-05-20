رونالدو يعود الى تدريبات يوفنتوس بعد شهرين من الغياب

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ،الثلاثاء، الى مقر تدريب ناديه يوفنتوس الإيطالي للمرة الاولى بعد غياب دام قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقاد رونالدو (35 عاما) بنفسه سيارته الجيب ذات الزجاج الداكن الى مقر النادي.

وسيخضع البرتغالي الحائز على الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم خمس مرات، لفحوص طبية وبدنية قبل الانضمام الى زملائه في التدريبات بحسب تقارير في الصحف المحلية.

وعاود لاعبو يوفنتوس تدريباتهم الفردية اعتبارا من 4 ايار، في اليوم ذاته الذي عاد فيه رونالدو الى تورينو بعد شهرين امضاهما في البرتغال.

وخضع رونالدو لحجر صحي في ايطاليا لمدة 14 يوما في منزله الفاخر في تورينو.

وخاض رونالدو آخر مباراة له في صفوف يوفنتوس عندما تغلب على انتر ميلان 2-صفر في 8 اذار قبل ان يتوقف الدوري في اليوم التالي بسبب وباء "كوفيد-19" الذي اودى بحياة اكثر من 32 الف شخص في ايطاليا.

وكان يوفنتوس الفائز باللقب في المواسم الثمانية الماضية، يتقدم على لاتسيو بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري المحلي.

وبات رونالدو اول لاعب اجنبي من بين اللاعبين الذين غادروا ايطاليا خلال فترة الحجر الصحي الذين يعودون الى مقر كونتيناسا التدريبي الخاص بعملاق تورينو.