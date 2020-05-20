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صدمة كين تدفع برشلونة نحو لاوتارو

20 آيار / مايو 2020 05:16

صدمة كين تدفع برشلونة نحو لاوتارو
صدمة كين تدفع برشلونة نحو لاوتارو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أمس الثلاثاء، أن برشلونة حاول التعاقد مع المهاجم الإنكليزي هاري كين، نجم توتنهام، قبل التفكير في لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر.
ويسعى برشلونة لتعزيز خط هجومه خلال هذه المرحلة بمهاجم جديد، خاصة بعد أن عانى هذا الموسم في ظل غياب لويس سواريز، وعدم وجود بديل له.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة أدرك ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد منذ أكثر من عام، خاصة مع تقدم عمر لويس سواريز، وتراجع مستواه بعض الشيء، بالإضافة إلى الإصابات، وحاجة الفريق لخليفة له لا يقل في المستوى.
ورأى مسؤولو برشلونة أن البديل الأنسب لسواريز هو هاري هاري كين، بسبب قوته البدنية، وقدراته التهديفية المميزة، حيث سجل 136 هدفًا خلال 201 مباراة في البريميرليج، إضافة إلى 20 هدفًا في 24 مباراة بدوري الأبطال، كما يعد صفقة إعلامية ضخمة للغاية، بما أنه قائد منتخب إنكلترا.
وأوضح التقرير أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، تواصل هاتفيًا مع دانييل ليفي، رئيس توتنهام، واستفسر منه عن إمكانية ضم كين.
إلا أن بارتوميو تلقى ردًا صادما، بمعنى أن ليفي وضع سعرا مرتفعا للغاية من أجل التفريط في خدمات كين. 

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