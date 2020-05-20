خضروات وفواكه تجنبك العطش أثناء الصيام في الأجواء الحارة

يواجه الكثيرون صعوبات في صيام شهر رمضان هذا العام في ظل الأجواء الحارة الحالية، خاصة مع طول ساعات الصيام، والتي تجعل الأمر يزداد صعوبة.

فواكه وخضروات تجعل جسمك رطباً وتحميك من العطش في رمضان

وقد ذكرت تقارير طبية أن هناك عدة خضروات وفواكه يجب الحرص على تناولها خلال رمضان، حيث أنها تجعل جسمه رطباً لساعات طويلة، وتجنبه الشعور بالعطش خلال ساعات الصوم الطويلة في هذه الأجواء الحارة:

الطماطم

تعد الطماطم عنصراً رئيسياً في أغلب الوجبات التي نقوم بطهيها، كما أنه يمكن أكلها نيئة في السلطات أو حتى الشطائر.

وتتميز الطماطم بأنها تحتوي على ما يقرب من 93-95% من المحتوى المائي، بالإضافة إلى كونها غنية بالحديد والكالسيوم وحمض الفوليك والبوتاسيوم وغيرهم من العناصر الغذائية المفيدة.

الفلفل الحلو

هناك عدة ألوان للفلفل الحلو هي: الأحمر والأصفر والأخضر، وتتميز كلها بمذاقها اللذيذ وبفوائدها الغذائية الكبيرة. ويحتوي الفلفل الحلو على 92% من الماء.

وينصح الخبراء بتضمينه في الوجبات لأنه يساعد على إبقاء الجسم رطباً في فصل الصيف، على عكس الفلفل الحار الذي يزيد من الإحساس بالعطش.

البروكلي

يعتبر البروكلي من أكثر أنواع الخضروات الصحية، حيث أنه غني بالألياف والمغذيات.

وبالإضافة إلى هذا، فهو غني بالمحتوى المائي، حيث أنه يحتوي على نحو 91% من الماء، ومن الممكن غليه وإضافته إلى السلطات.

البطيخ

يعتبر من الفواكه الصيفية المفضلة لدى الكثيرين، خاصة وأنه يمنح تأثير تبريد منعش عند تناوله بارداً.

ووفقاً للخبراء، فإن كل قضمة من البطيخ تحتوي على 96% من الماء و6% فقط من السكر الطبيعي الذي لا يدعو للقلق، مشيرين إلى أن البطيخ يساعد على الإنسان على إبقاء جسمه رطباً خلال الأجواء الصيفية الحارة، ولا يجعله يشعر بالعطش بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الألياف المفيدة.

الخيار

يعتبر الخيار مخزناً للمياه، فهو يحتوي على ما يقرب من 95% من الماء.

ويمكن تناول الخيار النيء ضمن السلطة كوجبة خفيفة، أو صنع عصير من الخيار.