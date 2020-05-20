هكذا يمكنك تحويل أي صورة إلى كرتون دون برامج

بعد انتشار الجوالات الذكية والكاميرات الاحترافية بها وارتفاع جودة الصور، ازداد الهوس بالتصوير والصور الشخصية، ازدادت برامج وتطبيقات التعديل على الصور والتلاعب بها لتقديمها في افضل صورة ممكنه.

وسنقدم لكم طريقتين مجانيتين لتحويل صوركم إلى الأشكال الكارتونية المفضلة لديكم، بدون الحاجة إلى تثبيت أية تطبيقات أو شراء برامج، حيث سيتم ذلك عبر موقعين.

وإليكم شرح كيفية تحويل الصور إلى شكل كارتوني:

الطريقة الأولى: موقع cartoonize.net

والخطوات كالتالي:

اذهب الى رابط الموقع.

اختار رفع الصورة من جهازك من اليسار.

قم باختيار الفلتر الثالث الذي سيحول صورك الى شكل كارتوني اون لاين.

بعدها يمكنك حفظ الصورة النهائية على جهازك.

الطريقة الثانية: موقع Cartoon.Pho.to

يمتلك هذا الموقع اداة تحويل اون لاين لتغيير شكل الصور الى الطابع الكارتوني، ولكنه يختلف عن الموقع الاول حيث يضيف مزايا اخرى مثل تغيير شكل الوجه وجعله متحرك.