وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يطورون فئراناً هجينة تحمل 4% من الخلايا البشرية وكالة الرأي الفلسطينية خضروات وفواكه تجنبك العطش أثناء الصيام في الأجواء الحارة وكالة الرأي الفلسطينية بـ "صوت السعال": جامعة سعودية تطور تقنية جديدة للكشف عن كورونا وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف "مخلوق غريب يشبه الدودة" داخل صخرة "فضائية" في أنتاركتيكا! وكالة الرأي الفلسطينية مروّض أسود مصري ينقل السيرك إلى منزله وكالة الرأي الفلسطينية صدمة كين تدفع برشلونة نحو لاوتارو وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يعود الى تدريبات يوفنتوس بعد شهرين من الغياب وكالة الرأي الفلسطينية طارق شديد أول وكيل معتمد للاعبين في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2508) الأربعاء 20/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية أكبر معمرة في بولندا تنتصر على كورونا
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

هكذا يمكنك تحويل أي صورة إلى كرتون دون برامج

20 آيار / مايو 2020 08:35

كيف-يمكنك-تحويل-أي-صورة-الى-شكل-كارتوني-بدون-برامج
كيف-يمكنك-تحويل-أي-صورة-الى-شكل-كارتوني-بدون-برامج

بعد انتشار الجوالات الذكية والكاميرات الاحترافية بها وارتفاع جودة الصور، ازداد الهوس بالتصوير والصور الشخصية، ازدادت برامج وتطبيقات التعديل على الصور والتلاعب بها لتقديمها في افضل صورة ممكنه.

وسنقدم لكم طريقتين مجانيتين لتحويل صوركم إلى الأشكال الكارتونية المفضلة لديكم، بدون الحاجة إلى تثبيت أية تطبيقات أو شراء برامج، حيث سيتم ذلك عبر موقعين.

وإليكم شرح كيفية تحويل الصور إلى شكل كارتوني:
الطريقة الأولى: موقع cartoonize.net

والخطوات كالتالي:

اذهب الى رابط الموقع.
اختار رفع الصورة من جهازك من اليسار.
قم باختيار الفلتر الثالث الذي سيحول صورك الى شكل كارتوني اون لاين.
بعدها يمكنك حفظ الصورة النهائية على جهازك.

الطريقة الثانية: موقع  Cartoon.Pho.to

يمتلك هذا الموقع اداة تحويل اون لاين لتغيير شكل الصور الى الطابع الكارتوني، ولكنه يختلف عن الموقع الاول حيث يضيف مزايا اخرى مثل تغيير شكل الوجه وجعله متحرك.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟