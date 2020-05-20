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مدير تعليم الشمال يتفقد سير عملية توزيع شهادات نهاية العام الدراسي

20 آيار / مايو 2020 08:51

مدير تعليم الشمال يتفقد سير عملية توزيع شهادات نهاية العام الدراسي
مدير تعليم الشمال يتفقد سير عملية توزيع شهادات نهاية العام الدراسي

غزة-الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة نبيل العرابيد، عملية سير توزيع شهادات نهاية العام الدراسي 2019-2020 على الطلبة في عدد من مدارس المديرية، وذلك للاطمئنان على أحوال الطلبة والوقوف على مدى التقيد بإجراءات السلامة والوقاية خلال عملية التوزيع والتي أقرتها وزارة التربية والتعليم خشية من فيروس "كورونا".

وشارك مدير التعليم في جولته التفقدية، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة أبو عوكل، ورئيس شعبة الإعلام أ. توفيق السيد سليم.

وأعرب أ. العرابيد عن ارتياحه من سير عملية توزيع الشهادات على الطلبة والتي جاءت وفق مقتضيات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا"، مثمنا جهود الكوادر التعليمية ومدى التزامها بالتوجيهات الوزارية في إطار مواجهة جائحة "كورونا".

وأوضح أ. العرابيد أن المديرية وفي إطار حرصها على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، اعتمدت آلية آمنة لتوزيع الشهادات على الطلبة، من خلال التقيد أولا بارتداء الكمامات للمعلمين، وضمان التباعد الاجتماعي بين الطلبة حيث ستستمر العملية على مدار ثلاثة أيام وفق جداول زمنية محددة.

وتمنى أ. العرابيد أن يأتي العام الدراسي المقبل، وقد زال خطر جائحة "كورونا" عن شعبنا والعالم بأسره.

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