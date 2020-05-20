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الرعاية الاجتماعية توزع طروداً صحية وأدوات تنظيف على الأشخاص ذوي الاعاقة

20 آيار / مايو 2020 09:18

الرعاية الاجتماعية توزع طروداً صحية وأدوات تنظيف على الأشخاص ذوي الاعاقة
الرعاية الاجتماعية توزع طروداً صحية وأدوات تنظيف على الأشخاص ذوي الاعاقة

غزة- الرأي

قامت الادارة العامة للرعاية الاجتماعية و التأهيل - دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية،  بتوزيع طروداً صحية و أدوات تنظيف على الأشخاص ذوي الاعاقة خاصةً الطلاب المؤهلين الملتحقين بمركز تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة التابع للوزارة ، و كذلك حالات الشلل الدماغي وذلك بحضور د.وائل رزق مدير المركز الوطني للتأهيل المجتمعي ، حيث أن هذه الاحتياجات الصحية المكونة من مواد التنظيف ضرورية و بشكل دائم نظرا للظروف الصحية الصعبة التي يمرون بها في ظل وجود جائحة كورونا .

وعبر د.محمد العرعير مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل عن شكره للمؤسسة الداعمة والتي قامت بتقديم هذه المساعدات ، لافتا الى ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لهم وتقدم لهم المساعدات حسب الامكانات المتاحة.

من جانب أخر أفاد أ. غسان فلفل أن هذه الخطوة جاءت و بالتنسيق و التعاون مع المركز الوطني للتأهيل المجتمعي ضمن مشروع يستهدف مساعدة الأشخاص ذوي الاعاقة و جرحى مسيرات العودة لمدهم بالطرود الصحية في ظل المخاطر التي تهدد الأشخاص ذوي الاعاقة بسبب جائحة كورونا وحيث أنها حالات هشة وضعيفة.

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