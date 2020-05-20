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الطقس: استمرار تأثير الموجة الحارة على البلاد اليوم وغدًا

20 آيار / مايو 2020 09:23

رام الله - الرأي

يستمر تأثير الموجة الحارة على البلاد، لذا يكون الجو، اليوم الأربعاء، شديد الحرارة وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الموجة الحارة، لذا يكون الجو، يوم غدٍ الخميس، شديد الحرارة وجافا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ومن المتوقع أن تقل حدة الموجه الحارة، يوم الجمعة، مع استمرار الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت المقبل، فيكون الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذ دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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