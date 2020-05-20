مدير تعليم الوسطى يلتقي بمحافظ شرطة الوسطى استعداداً لامتحانات الثانوية العامة

الوسطى- الرأي

التقى مدير التربية والتعليم بالمحافظة الوسطى هشام الحاج، صباح اليوم الأربعاء، بمحافظ الشرطة بالمحافظة الوسطى العميد إياد سلمان، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لامتحان الثانوية العامة، بحضور المدير الفني محمد حمدان ونائب المحافظ العقيد سليمان أبو مغصيب ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول، و عدد من قادة الأجهزة الأمنية.

وفي بداية اللقاء، قدَم الحاج شكره و تقديره للجهود التي يبذلها جهاز الشرطة بالمحافظة، مثمناً دور الشرطة في التواصل المستمر في متابعة الإشكاليات القائمة في المدارس و تواصلها مع المديرية.

وأوضح مدير التعليم بأن اللقاء يأتي من باب وضع اللمسات الأخيرة مع جهاز الشرطة الفلسطينية بخصوص امتحان الثانوية العامة للعام 2020، مؤكداً على العديد من الأمور التي تخص لجان وقاعات الامتحان في مدارس الوسطى.

من جانبه بيَّن العميد سلمان أن كافة طواقم الشرطة على استعداد تام لامتحان الثانوية العامة، موضحاً بأنه تم اختيار الضباط و الأفراد الذين سيشرفون على ضبط لجان الثانوية العامة بما يخدم وييسر على أبنائنا للطلبة.

هذا و تناول اللقاء بحث العديد من القضايا المهمة كـالاتفاق على آليات المتابعة الميدانية والتواصل مع الشرطة في القاعات وأعداد القاعات وتشكيلاتها و أليه التعامل مع الطلبة من توفير جو نفسي و التعامل معهم بلين عند دخول القاعة.