87 وفاة و1573 إصابة بـ "كورونا" بصفوف الجاليات الفلسطينية

رام الله - الرأي

ارتفعت حصيلة الوفيات بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد إلى 87 حالة وفاة، بينما الإصابات توقفت عند حد 1573 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة، في تصريح صحافي، أن الجالية الفلسطينية في دولة الكويت سجلت حالة وفاة، والمتوفى هو المواطن محمد خليل أبو الخير (74 عامًا).

كما أعلنت تسجيل حالتي تعافي من الفيروس الوبائي بصفوف الجالية الفلسطينية في بلجيكا.

وبينت أن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم بلغ حتى اللحظة 87 حالة وفاة، و1573 إصابة، و744 حالة تعاف.