الاحتلال ينقل الأسير المضرب جنازرة إلى عزل سجن "أيلا"

رام الله - الرأي

نقلت إدارة معتقل "النقب الصحراوي"، اليوم الأربعاء، الأسير سامي جنازرة (47 عاماً) المضرب عن الطعام منذ عشرة أيام، رفضاً لاعتقاله الإداري إلى عزل سجن "أيلا".

وقال نادي الأسير، في بيان، إن إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة النقل المتكرر بحق الأسير المضرب عن الطعام، في محاولة لإنهاكه وثنيه عن الاستمرار في مواجهة سياستها، ومنها سياسة الاعتقال الإداري، محملاً إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، خاصة مع استمرار انتشار الوباء، واستمرار إجراءاتها بوقف زيارات المحامين والعائلات.

ولفت إلى أن إضراب الأسير جنازرة هو الثالث ضد اعتقاله الإداري منذ عام 2016، لافتا إلى أنه معتقل منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وقد صدر بحقه أمرا اعتقال إداري، ومدتهما أربعة أشهر.

يُشار إلى أن الأسير جنازرة من مخيم الفوار في محافظة الخليل، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء وينتظر طفله الرابع، وقد اُعتقل على الأقل سبع مرات منذ عام 1991.