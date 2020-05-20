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مباحث مرور غزة تضبط سائقيْن هاربين تسببا بحادثي دهس

20 آيار / مايو 2020 12:52

مباحث مرور غزة تضبط سائقيْن هاربين تسببا بحادثي دهس
مباحث مرور غزة تضبط سائقيْن هاربين تسببا بحادثي دهس

غزة- الرأي

 كشف قسم مباحث مرور غزة ملابسات قضيتي دهس المواطن (ع، خ) والمواطن (م، ق)، وذلك بعد قيام سائقين بدهسهما في حادثين منفصلين.

وحسب مباحث المرور أدى الحادثين لإصابته المواطنين، (ع، خ) و (م، ق)، بإصابات خطيرة، فيما لاذ السائقان بالفرار إلى جهة مجهولة..

وذكرت مباحث المرور أنها تابعت كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادثين، وبعد البحث والتحري، وحصر السيارات المتشابهة، استدعت كل من المدعو (س، م) والمدعو (إ، ع) وهو من أصحاب السوابق.

وبيًنت مباحث المرور أنه خلال التحقيق أقر المشتبه بهما بفعلتيهما، حيث قام المدعو (إ، ع) بتغيير بعض ملامح سيارته، لكيلا يفتضح أمره.

وأحال قسم مباحث مرور غزة ملف السيارتين والسائقين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقيهما.

 

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