شرطة البلديات برفح تضبط 250 كيلو جرام من الفواكه الفاسدة

رفح- الرأي

ضبطت شرطة البلديات برفح 250 كيلو جرام من الفواكه الفاسدة، وذلك بالتعاون مع قسم الصحة والبيئة في بلدية رفح.

جاء ذلك في إطار جهود شرطة البلديات برفح في المتابعة المستمرة للأسواق، ومحاربة السلع الفاسدة، ومنع وصولها للمواطن.

وبين مدير دائرة شرطة بلديات رفح المقدم أحمد اليعقوبي "إن دورية من شرطة البلديات تمكنت من ضبط بائِعَين بحوزتهما (250) كيلو من فاكهة الموز والخوخ والشمام ويقومون بعرضها للبيع رغم ظهور علامات الفساد عليها.

وأوضح اليعقوبي أنه تم ضبط الكمية ومصادرتها وكتابة محضر ضبط وإتلاف من قبل جهات الاختصاص في بلدية رفح بحق البائعين حسب الأصول.