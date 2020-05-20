وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل الأسير المضرب جنازرة إلى عزل سجن "أيلا" وكالة الرأي الفلسطينية 87 وفاة و1573 إصابة بـ "كورونا" بصفوف الجاليات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الوسطى يلتقي بمحافظ شرطة الوسطى استعداداً لامتحانات الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعالج 70 شكوى تعلق بمكافحة البعوض منذ بداية الأسبوع الحالي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد حارسًا عن الأقصى لمدة أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 279 وكالة الرأي الفلسطينية 25 دولة أوروبية تطالب "إسرائيل" بالتخلي عن خطط ضم الضفة وكالة الرأي الفلسطينية 30 عامًا على مجزرة عيون قارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: استمرار تأثير الموجة الحارة على البلاد اليوم وغدًا
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة البلديات برفح تضبط 250 كيلو جرام من الفواكه الفاسدة

20 آيار / مايو 2020 12:55

شرطة البلديات برفح تضبط 250 كيلو جرام من الفواكه الفاسدة
شرطة البلديات برفح تضبط 250 كيلو جرام من الفواكه الفاسدة

رفح- الرأي

ضبطت شرطة البلديات برفح 250 كيلو جرام من الفواكه الفاسدة، وذلك بالتعاون مع قسم الصحة والبيئة في بلدية رفح.

جاء ذلك في إطار جهود شرطة البلديات برفح في  المتابعة المستمرة للأسواق، ومحاربة السلع الفاسدة، ومنع وصولها للمواطن.

وبين مدير دائرة شرطة بلديات رفح المقدم أحمد اليعقوبي "إن دورية من شرطة البلديات تمكنت من ضبط بائِعَين بحوزتهما (250) كيلو من فاكهة الموز والخوخ والشمام ويقومون بعرضها للبيع رغم ظهور علامات الفساد عليها.

وأوضح اليعقوبي أنه تم ضبط الكمية ومصادرتها وكتابة محضر ضبط وإتلاف من قبل جهات الاختصاص في بلدية رفح بحق البائعين حسب الأصول.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟