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مدير تعليم الشمال يتفقد المرافق الصحية بلجان الثانوية العامة في المديرية

20 آيار / مايو 2020 01:43

مدير تعليم الشمال يتفقد المرافق الصحية بلجان الثانوية العامة في المديرية
مدير تعليم الشمال يتفقد المرافق الصحية بلجان الثانوية العامة في المديرية

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، المرافق الصحية بلجان الثانوية العامة التابعة للمديرية، وذلك في إطار جهود المديرية المتواصلة لضمان إنجاز الامتحانات المرتقبة في الثلاثين من الشهر الجاري على أكمل وجه، وفقا لتداعيات جائحة فيروس "كورونا".

ورافق أ. العرابيد في جولته التي شملت عددا من اللجان، مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة أبو عوكل.

ولفت أ. العرابيد إلى أن اللجان الخاصة بمتابعة مدى جهوزية لجان الثانوية العامة تواصل عملها الميداني بشكل مستمر لضمان الوصول إلى بيئة صحية وآمنة ومناسبة لأجواء الامتحانات، حتى يتمكن الطلبة من التقدم للامتحانات في أجواء ملائمة، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة.

وثمّن أ. العرابيد جهود الإدارات المدرسية والعاملين في اللجان؛ لدورهم في تجهيز لجانهم وفق ما الشروط التي وضعتها جهات الاختصاص (وزارتي الصحة والتعليم)، لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

ومن المقرر أن يشارك (5661) طالب وطالبة في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام على مستوى مديرية الشمال، موزعين على (37) لجنة، (9) منها لطلبة الفرع العلمي، واللجان الباقية لجميع الفروع.

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