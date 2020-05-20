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تخفيف جديد لقيود "كورونا" لدى الاحتلال الإسرائيلي

20 آيار / مايو 2020 02:53

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فلسطين المحتلة - الرأي

دخلت صباح الأربعاء، تخفيفات إسرائيلية جديدة للقيود التي فرضت لمكافحة فيروس "كورونا" حيز التنفيذ، عقب تراجع أعداد المصابين والوفيات بالفيروس خلال الفترة الماضية.

وأوضحت القناة "12" العبرية أن التخفيف يشمل فتح الكنس اليهودية، والسماح لـ50 شخصًا بالصلاة فيها ضمن شروط وقائية، وفتح الشواطئ وبرك السباحة، كما يسمح للعائدين من الخارج بحجر أنفسهم في منازلهم بدلاً من الفنادق.

وستعود المواصلات العامة إلى عملها الطبيعي وقت الذروة دون قيود على أعداد الركاب.

في حين سيدخل تخفيف آخر حيز التنفيذ في 27 من الشهر الجاري، يشمل السماح للمطاعم والنوادي بالعمل، مع استمرار الانخفاض في أعداد مصابي كورونا.

ترجمة: صفا

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