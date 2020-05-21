فوائد شرب المياه باستمرار على صحة جسمك وبشرتك

"اشرب مياه طول اليوم عشان صحتك وبشرتك"، هى الجملة التى نسمعها دائما فشرب المياه من الأساسيات فى اليوم، ولكن للأسف يهملها الكثيرون مما تؤثر على صحة الجسم والبشرة وتسبب الجفاف وتؤثر على أعضاء الجسم. وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائد شرب المياه هى:

فوائد شرب المياه على صحة الجسم

1: الإكثار من شرب المياه من أفضل الطرق الطبيعية التى تساعد فى إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.

2: شرب المياه يساعد على طرد السموم والجراثيم من الجسم، كما يساعد على منع الجفاف والترطيب.

3: الإكثار من شرب المياه يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويساعد على التركيز.

4: شرب المياه يعمل على علاج ألم اراس والصداع الشديد، لذلك ينصح بشرب المياه دائما لتعزيز صحة الجهاز العصبى.

5: تناول المياه يعزز صحة الجهاز الهضمى وتحد من خطر الإصابة بالالتهابات والقرح الهضمية، كما تحد من خطر الاصابة باضطرابات الجهاز الهضمى.

6: شرب المياه يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم، ويحافظ على صحة القلب من الجلطات وتصلب الشرايين.

7: الانتظام على شرب المياه يحافظ على صحة الكلى ويحميها من الحصوات والأملاح.



فوائد شرب المياه على صحة البشرة

1: شرب المياه يعزز صحة البشرة ويعمل على نضارتها وجمالها.

2: ينصح بشرب المياه دائما للتخلص من جفاف البشرة.

3: شرب المياه باستمرار يحد من خطر الاصابة بحب الشباب والبثور السوداء.

4: ينصح بشرب المياه دائما للتخلص من البقع الداكنة فى البشرة.

5: يساعد على نعومة البشرة وترطيبها.