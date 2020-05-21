مايكروسوفت تطور كمبيوتر خارق للذكاء الاصطناعى

كشفت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر عملاق جديد مخصص لشركة OpenAI، المتخصصة في بناء أجهزة الذكاء الاصطناعي العام (AGI أو Artificial General Intelligence)، حيث يعد الكمبيوتر العملاق الجديد جزءًا من البنية التحتية السحابية لمشروع مايكروسوفت Microsoft Azure وسيسمح لمطوري OpenAI بتدريب نماذج تعلُم الآلة على نطاق واسع جدًا في سحابة مايكروسوفت.

وبحسب ما ذكرته الشركة في مؤتمرها Build 2020، فيقال أن الكمبيوتر العملاق هو خامس أقوى كمبيوتر عملاق في العالم بمواصفات مهولة للغاية، حيث يأتي مع أكثر من 285000 نواة معالجة مركزية و10000 وحدة معالجة رسومية و400 جيجاايت في الثانية من سرعة الاتصال بالشبكة لكل خادم GPU.

لكن لم يتم الإعلان عن أية معلومات محددة بخصوص الجهاز الجديد ولا يعرف ما هي وحدات المعالجة المركزية أو وحدات المعالجة الرسومية التي يستخدمها هذا الجهاز أو حتى من أي شركة من الشركات المصنعة، ولكن من الممكن أن يستخدم الجهاز معالجات رسومية من أحدث أجيال وحدات المعالجة الرسومية من Nvidia A100 Ampere.

وفيما يتعلق بأداء الخاص بالكمبيوتر العملاق الجديد، فلم تقدم الشركة بعد بإدخال البيانات الخاصة بنتائج الأداء إلى موقع Top500 على الويب، لذلك لا يمكن تتبع القيمة الحوسبية بمقاييس الـ FLOPs أو معرفة القوة التي يمتلكها الحاسوب.