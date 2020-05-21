وكالة الرأي الفلسطينية مزاد على "نظارة" طفل نازح يمني يحقق 2.5 مليون ريال وكالة الرأي الفلسطينية فالنسيا يهنئ الأهلي المصري بذكرى نادي القرن وكالة الرأي الفلسطينية دوري الدرجة الأولى: نماء يعيد ترتيب أوراق فريقه الكروي وكالة الرأي الفلسطينية فريق الكرة في خدمات المغازي يكشف عن صفقاته السبع الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية تسريبات لنظارات الواقع المعزز من أبل.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية أبل لن تطرح سماعات الأذن السلكية مع iPhone 12 وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطور كمبيوتر خارق للذكاء الاصطناعى وكالة الرأي الفلسطينية الكمامة يمكن أن تقلل من انتشار فيروس كورونا بنسبة 75% وكالة الرأي الفلسطينية فوائد شرب المياه باستمرار على صحة جسمك وبشرتك وكالة الرأي الفلسطينية ما هو تأثير الملح على ضغط الدم؟
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

لتحسين مبيعات AirPods ..

أبل لن تطرح سماعات الأذن السلكية مع iPhone 12

21 آيار / مايو 2020 08:17

أبل لن تطرح سماعات الأذن السلكية مع iPhone 12
أبل لن تطرح سماعات الأذن السلكية مع iPhone 12

تعد سماعات أبل الذكية AirPods واحدة من أنجح ملحقات الهواتف المحمولة في السوق في الوقت الحالي، حيث تحقق شركة أبل مليارات الإيرادات من خلال AirPods كل عام، ومن أجل زيادة مبيعات AirPods، فلدى أبل خطة جديدة.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo اليوم أن أبل لن تتضمن Earpods (سماعات أبل السلكية) في جهاز iPhone 12، وبشكل أساسي، إذا لم يتم تضمين سماعات الأذن في العلبة، فسيأخذ نصف العملاء على الأقل في الاعتبار شراء AirPods، ولجذب العملاء، قد تقدم أبل نوعًا من الترويج لـ AirPods أثناء إطلاق iPhone 12.

وقد كشفت تقارير حديثة عن أسعار سلسلة iPhone 12، وسيأتي الطراز الأساسي iPhone 12 بكاميرتين خلفيتين وسيحتوي على شاشة OLED 5.1 بوصة، وسيكلف 649 دولارًا، وإذا تمكنت من دفع 100 دولارًا إضافيًا، فستتمكن من شراء iPhone 12 Max بسعر 749 دولارًا الذي يتميز بشاشة OLED أكبر بقليل 6.1 بوصة وكاميرتين خلفيتين.

ومن ناحية أخرى، سيكلفك طراز Pro المزود بثلاث كاميرات خلفية مع دعم LiDAR، وهو اختصار لـ Light Detection and Ranging، وشاشة العرض 6.1 بوصة نفسها 999 دولارًا، وأخيرًا، سيحتوي طراز Pro Max على شاشة OLED أكبر مقاس 6.7 بوصة ونفس تقنية الكاميرا مثل iPhone 12 Pro مقاس 6.1 بوصة، وسيكلف iPhone 12 Pro Max حوالى1099 دولارًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟