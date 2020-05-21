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فريق الكرة في خدمات المغازي يكشف عن صفقاته السبع الجديدة

21 آيار / مايو 2020 08:22

فريق الكرة في خدمات المغازي يكشف عن صفقاته السبع الجديدة
فريق الكرة في خدمات المغازي يكشف عن صفقاته السبع الجديدة

أعلن نادي خدمات المغازي، أحد أندية الدرجة الأولى، عن تعاقده مع 7 لاعبين، خلال الانتقالات الصيفية، استعداداً للموسم الكروي القادم.
وقدّم المغازي، بحضور رئيسه أحمد النشوي لاعبيه الجُدد وهم: صالح بركة، سامي الفجم، محمد أبو زايد، إبراهيم خطاب، ساهر أبو ظاهر، محمد ديب ومحمد شعت.
وقال أحمد النشوي رئيس نادي المغازي: إن الهدف من وراء هذه التعاقدات تعزيز صفوف الفريق، من أجل الظهور الجيد في الموسم المقبل.
وأشار إلى أن الموسم المقبل في دوري الأولى سيكون الأصعب من كل المواسم، في ظل وجود أندية عريقة لها تاريخ، أمثال غزة الرياضي والأهلي وخدمات النصيرات والبريج وأهلي بيت حانون وغيرهم من الأندية، لذلك عملت إدارة النادي بشكل مبكر للغاية من أجل تجهيز الفريق وعدم الانتظار للحظات الأخيرة، بناءً على توصية الجهاز الفني باختيار المراكز التي يحتاج فيها الفريق إلى تعزيز.
وأضاف: إن إدارة النادي رغم الظروف الصعبة، التي تمر بها البلاد من جراء انتشار جائحة كورونا، إلا أنها تعمل في أكثر من اتجاه، من أجل توفير كل المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالفرق الرياضية.
من جهة أخرى، أكد النشوي أن أعمال الترميم الخاصة بصالة الأفراح، التابعة للنادي تسير بشكل جيد، وأنها ستكون جاهزة خلال الفترة المقبلة، وهذا من شأنه أن يساعد في إيجاد مداخيل للنادي.

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