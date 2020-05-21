دوري الدرجة الأولى: نماء يعيد ترتيب أوراق فريقه الكروي

واصل الفريق الأول بكرة القدم في نادي نماء استعداداته لدوري الدرجة الأولى، وسط اهتمام كبير من مجلس إدارة النادي.

وأعاد مجلس الإدارة ترتيب أوراق فريق كرة القدم بتكليف لاعبه المخضرم صالح عسلية بالمهمة الفنية، وتعزيز الصفوف بلاعبين جدد، إلى جانب تجديد عقود أبرز اللاعبين.

وأسند مجلس الإدارة المهمة الفنية لنجمه صالح عسلية ومنحه الصلاحيات الكاملة لبناء فريق قادر على التواجد في المقدمة.

وربما يرفع الفريق سقف طموحاته بعد ضم عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة وتوفير كافة إمكانيات النجاح والاستفادة من تجربة الموسم الحالي.

وجدد مجلس الإدارة عقود سفيان كريزم وأحمد المدهون وفادي الشريف ونادر النجار وجميعهم من اللاعبين المميزين.

ودعم صفوفه بضم محمد أبو سليم وزياد التلمس وشادي الشريف وعبد الرحمن المنايعة ومحمد أبو ريدة، والعدد قابل للزيادة في ظل رغبة الظهور بشكل قوى خلال الموسم الجديد.

ويتطلع نماء لاقتحام حلبة المنافسة، رغم صعوبة المهمة بسبب استعدادات الأندية الأخرى التي تطمح بالمرور لدوري الكبار.

ويمتلك الفريق ما يؤهله لمقارعة منافسيه وتقديم العروض القوية اللافتة وأوراق الاعتماد للمستطيل الأخضر.

واختتم نماء مشواره في دوري الدرجة الأولى في ظهوره الأول، سادساً على لائحة الترتيب.

ويترقب الفريق عودة النشاط الرياضي المتوقف بسبب جائحة كورونا، للقتال على جبهة الكأس ومواجهة شباب خان يونس في دور الثمانية متسلحاً بطموح التقدم صوب الأدوار المتقدمة.