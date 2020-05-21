الاحتلال يعتقل 26 مواطنًا بمداهمات واسعة بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة طالت 26 مواطنا بينهم أسرى محررون وطلبة جامعيون.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من عدة بلدات برام الله، وهم: عادل البرغوثي (58 عاما)، وباسل البرغوثي (23 عاما) من بلدة بيت ريما شمال غرب المحافظة، ومالك حامد من سلواد (22 عاما)، ومهند كراجة من قرية صفا (23 عاما)، وعزات شبانة من سنجل (23 عاما)، وشادي عبد الرؤوف انجاص (36 عاما)، بعد أن داهمت منزله في قرية خربثا غرب مدينة رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 مواطنين، من بلدتي يعبد وعنزا، بينهم طفل وأسير محرر، وهم: الطفل يزيد عبد الرحيم أبو عابد (16عاما)، والأسير المحرر عماد العبادي (50 عاما)، ونجله عمر (19 عاما)، وشعلان أبو بكر (20 عاما)، بعد ان داهمت منازلهم في بلدة يعبد وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اياد محمد صدقة من قرية عنزا جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب نابلس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ابراهيم هاني يومان (30 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه في شارع الفواغرة وسط بيت لحم، والشاب محمد طلب موسى (35 عاما) من قرية الشواورة شرق المحافظة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة أسرى محررين من المدينة، وهم: جمال عثمان داود (60 عاما)، وزكي عبد الفتاح محمود داوود (54 عامًا)، ومحمد طلال شريم (53 عاما)، وحسني شريف النيص (39 عاما)، وعبد الرحمن مازن خدرج (29 عاما)، وعبد الحق مازن خدرج (28 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم في المدينة وفتشتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين من المحافظة، وهم: عدي اياد بسام زعاقيق (21 عاما)، ومجد زهير خليل مقبل (17 عاما)، وهو طالب في الثانوية العامة، وقصي سمر مهنا (17 عاما)، والشقيقين محمد إبراهيم أبو ماريا (24 عاما)، وركان (16 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، والمواطن مؤيد الوحواح من بلدة دورا، وهيثم عبد الله عصافرة من بلدة بيت كاحل شمال الخليل، كما فتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.