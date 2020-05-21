الاحتلال يعتقل 27 مواطنًا بمداهمات واسعة بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة طالت (27) مواطناً.

وقال نادي الأسير، إن حملة الاعتقالات تركزت في قلقيلية، وعدة بلدات في رام الله والبيرة، وبلدات الخليل، إضافة إلى بلدة يعبد في جنين، والتي تتعرض منذ عشرة أيام، لحملة اعتقالات طالت العشرات من أبنائها، رافق ذلك عمليات تنكيل، واعتداءات بحق المواطنين، وتخريب لمحتويات المنازل، علاوة على عمليات الاستدعاء المتكررة للمواطنين من قبل مخابراتها.

وخلال المواجهات التي جرت فجر اليوم، استخدمت قوات الاحتلال المواطنين كدروع بشرية، وأصابت مواطنين برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية، وبلدة بيت ريما.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة من الأسرى المحررين في قلقيلية وهم: محمد طلال شريم (32 عاماً)، وعبد الرحمن مازن خدرج (28 عاماً) وشقيقه التوأم عبد الحق، وزكي عبد الفتاح داوود (55 عاماً)، وجمال عثمان داوود (58 عاماً)، وحسني شريف النيص (35 عاماً).

ومن عدة بلدات في رام الله والبيرة، اُعتقل خمسة طلبة من جامعة بيرزيت وهم: مالك حامد (22 عاماً) وهو من بلدة سلواد، وباسل البرغوثي (21 عاماً) من بلدة بيت ريما، وعزات شبانه من بلدة سنجل، وشادي عبد الرؤوف انجاص من بلدة خربثا بني حارث، ومهند كراجة (23 عاماً) من بلدة صفا، إضافة إلى احتجاز المواطن عادل البرغوثي (62 عاماً) لساعات قبل الإفراج عنه لاحقاً.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من بيت لحم، وهما: إبراهيم هاني صومان، وطلب حمدان شواورة، ومن عدة أنحاء وبلدات في الخليل اعتقل الاحتلال كلاً من: مؤيد الوحواح من بلدة دورا، وهيثم عبد الله عصافرة، وشقيقه أسامة وكلاهما من بلدة بيت كاحل، وعدي إياد بسام زعاقيق (21 عاماً)، ومجد زهير مقبل (17 عاماً)، وقصي سمر مهنا (17 عاماً)، ومحمد إبراهيم أبو ماريا (24 عاماً)، وشقيقه ركان وهم من بلدة بيت أمر.

اقتحمت قوات الاحتلال مجددا بلدة يعبد في جنين واعتقلت أربعة مواطنين بينهم فتى وهم: الأسير المحرر عماد محمود عبادي، ونجله عمر، بالإضافة إلى شعلان كيوان أبو بكر، والطفل يزيد عبد الرحيم أبو عابد (16 عاماً)، وفي وقت سابق من مساء أمس اعتقل الاحتلال المواطن إياد محمد صدقة (20 عاماً) من قرية عنزة، وذلك من أمام حاجز عسكري قرب قرية جيت قضاء نابلس.

يُضاف إلى المعتقلين الشاب نسيم عبيد من بلدة العيساوية في القدس.

وأكد نادي الأسير أن قوات الاحتلال ومنذ مطلع شهر أيار الجاري، صعّدت من عمليات الاعتقال، مقارنة مع شهر نيسان الماضي.