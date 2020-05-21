النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2509 (ا الخميس 21/5/2020
أخبار فلسطين
· هنية يدعو لاستراتيجية شاملة لمواجهة الخطر الذي يهدد القدس
· الصحة الفلسطينيّة: 7 إصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة
· عريقات: "قرار القيادة دخل حيّز التنفيذ من لحظة إنهاء خطاب عباس
· الرئيس يدعو نظيره الروسي لعقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية
· ضمن المساعدات للسلطة، 17 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا لمستشفيات القدس
أخبار إسرائيلية
· مجلس المستوطنات يرفض «صفقة القرن»
· الصحة الإسرائيلية: انخفاض عدد مرضى كورونا إلى 2812
· تقرير إسرائيلي: حزب الله قرب "الخط الأزرق" يزيد احتمالات التصعيد
· يديعوت": بيان أبو مازن حول وقف الاتفاقيات مع اسرائيل ليس فارغا.. والجدول الزمني لوقفه سيحدد غدا
· »نتنياهو سيمثل أمام المحكمة مرغماً
· »بايدن: الضم الإسرائيلي سيقضي على فرص السلام
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الاخبار الدولية
· الفاتيكان" يعول على الاستئناف السريع للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
· قلق دولي إزاء خطط ضم مناطق في الضفة
· الأمم المتحدة تطالب الكيان الإسرائيلي بالتخلي عن خططه لضم أجزاء من الضفة الغربية
· روسيا تسعى للتوسط بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية
· ملادينوف: تهديد إسرائيل بضم أجزاء من الضفة انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب عليها التخلي عنه
· " ًفرنسا تحذر إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية
· ملادينوف: ضم أجزاء من الضفة الغربية انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب التخلي
الاخبارالعربية
· مؤسسات دينية مصرية تهاجم دعوات إقامة صلاة العيد
· عون : انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان هو انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701
· نصر الله: محاولات عزل القضية الفلسطينية لم يكتب ولن يكتب لها النجاح
· أبو الغيط يؤكد مساندته لتصدي الرئيس لمخطط الضم الإسرائيلي
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
· القدس العربي
· اشتية يوجه بتنفيذ قرارات عباس بقطع العلاقة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا- (تغريدات)
· تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «جسر الزرقاء»… قرية فلسطينية ساحلية حولتها إسرائيل إلى غيتو
· إسرائيل تصمت على تصريحات عباس وأوساط أمنية فيها تشكك في جديتها
· حماس تدعو عباس لترجمة التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل على الأرض
· الإصابات النشطة بـ”كورونا” في فلسطين تتجاوز الـ 100 وتحذيرات من وصول الفيروس لداخل…
· كورونا لم يوقف جرائم العنف والقتل داخل أراضي 48.. واتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقصير
· فلسطين.. قرار رئاسي بوقف “التنسيق الأمني” وقادة الأمن يجتمعون استعدادا للتطورات
· المستوطنون يعيثون خرابا في الضفة.. عربدة على الطرق الرئيسة وحرق أراض زراعية بحماية…
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الشرق الأوسط
· مجلس المستوطنات يرفض «صفقة القرن»
· قلق دولي إزاء خطط ضم مناطق في الضفة
· {حزب الجنرالات} يمهّد لحوار مع الرئيس الفلسطيني
الخليج الإماراتية
· عباس: السلطة «في حِل» من جميع الاتفاقات مع «إسرائيل
· إلزام نتنياهو بحضور الجلسة الافتتاحية لمحاكمته بتهمة فساد –
الغد الأردنية
· القيادة الفلسطينية تحل التزاماتها مع الاحتلال وتعلن انسحابها من الاتفاقيات…
· الاحتلال الإسرائيلي يسجل وفاة و9 إصابات جديدة…
الاهرام المصرية
· الأمم المتحدة تسعى لعقد اجتماع وزاري للرباعية الدولية لبحث القضية الفلسطينية
الاخبار اللبنانية
· «حماس» ترحّب بتوسيع مبادرة «أنصار الله»
· عباس يلغي الاتفاقيات مع إسرائيل... والعدوّ يؤكّد استمرارها
الشرق القطرية
· كعك العيد لمتضرري كورونا في غزة
· الأمم المتحدة تطالب الكيان الإسرائيلي بالتخلي عن خططه لضم أجزاء من الضفة الغربية
· الهلال الأحمر القطري يوزع طرود إفطار الصائم في قطاع غزة والأردن
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الاحتلال يعتقل 5 مواطنين برام الله بينهم 3 طلاب جامعيين
· أكثر من 329 ألف وفاة بكورونا عالميا والإصابات تتجاوز 5 ملايين
· هنية يدعو لاستراتيجية شاملة لمواجهة الخطر الذي يهدد القدس
· النخالة: 'صفقة القرن' ساقطة وشعبنا سيمزقها
· نصر الله: محاولات عزل القضية الفلسطينية لم يكتب ولن يكتب لها النجاح
· المطران حنا: القدس حاضنة الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال والاستعمار والاستبداد
القدس المحلية
· ضمن المساعدات للسلطة، 17 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا لمستشفيات القدس
· آيزنكوت يلمح إلى دخوله الحياة السياسية في إسرائيل
· العمل: تم صرف مساعدات مالية لـ40 ألف عامل حتى الآن
· محدث | الاحتلال يعتقل 24 مواطنًا
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الحياة الجديدة
· اشتية: سنترجم قرارات الرئيس على ارض الواقع.. وعلى المجتمع الدولي أن يرتقي
· فرنسا تحذر إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية
· ملادينوف: ضم أجزاء من الضفة الغربية انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب التخلي
· "المجلس الوطني": قرار التحلل من أوسلو يؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال
· الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي
· العمل: تم صرف مساعدات مالية لـ40 ألف عامل حتى الآن
· الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة
جريدة الأيام
· »عمير بيريتس: حزب العمل يعارض ضم أراض بشكل أحادي الجانب
· »مخلفات مناورات الاحتلال تضاعف حدة الحرائق في الأغوار
· »نتنياهو سيمثل أمام المحكمة مرغماً
· »بايدن: الضم الإسرائيلي سيقضي على فرص السلام
· »"الفاتيكان" يعول على الاستئناف السريع للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
· »الرئيس يدعو نظيره الروسي لعقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية
· »أبو الغيط يؤكد مساندته لتصدي الرئيس لمخطط الضم الإسرائيلي
· »الرئيس: فلسطين والمنظمة في حل الآن من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل...
وكالة صفا
· بينهم 3 طلاب.. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين برام الله
· بالصور: إصابة مواطنين باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس
· تعليمات لجميع الوزارات بخطوات عملية
· اشتية يوعز بإجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات عباس بشأن العلاقة مع "إسرائيل"
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وكالة الراي الفلسطينية
· هيئة الزكاة توزع زكاة الفطر على 8200 أسرة مستورة بغزة
· إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في طوباس
· إصابة مواطنيْن باعتداء لمستوطنين جنوب نابلس
· وصول 56 مواطناً عبر حاجز بيت حانون مساء اليوم
· هنية يدعو لاستراتيجية لمواجهة الخطر الذي يهدد القدس
· صرف دفعة مالية جديدة لمبادرة "عيلة واحدة" غداً
· ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد إجازة عيد الفطر
· المستوطنون ينفذون اعتداءات جنوبي جنين
· الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 20 مايو 2020
· الاحتلال يصيب أردنياً ويعتقله بدعوى تهريب أسلحة
سما نيوز
· رئيس الوزراء يوعز للوزارات بالمباشرة باجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في القرارات التي أعلنها الرئيس
· تقرير: روسيا تسعى للعب دور الوساطة بين السلطة الفلسطينية وإدارة ترامب في جينيف
· ملادينوف: تهديد إسرائيل بضم أجزاء من الضفة انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب عليها التخلي عنه
· "يديعوت": بيان أبو مازن حول وقف الاتفاقيات مع اسرائيل ليس فارغا.. والجدول الزمني لوقفه سيحدد غداً
· مقابل معتقلي حماس في سجونها.. الحوثي يرفع سقف صفقة التبادل مع السعودية
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فلسطين اليوم
· بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
· الطلبة المحجورون بمراكز الحجر الصحي بغزة مهددون بضياع عامهم الدراسي لهذا السبب!
· دعا القوى الوطنية والإسلامية للوحدة..القائد النخالة يدعو إلى أوسع تحالف وتنسيق مع قوى الإقليم لمواجهة "إسرائيل" والمشاريع الأمريكية
· السيد نصرالله: سنصلي في القدس ونحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحريره
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عرب 48
· حماس تطالب عباس بترجمة قراراته إلى خطوات عملية
· الصحة الفلسطينيّة: 7 إصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة
· عريقات: "قرار القيادة دخل حيّز التنفيذ من لحظة إنهاء خطاب عباس
· روسيا تسعى للتوسط بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية
· الصحة الإسرائيلية: انخفاض عدد مرضى كورونا إلى 2812
· نتنياهو يرد على رسم نشره خامنئي بالتهديد بتدمير إيران
· تقرير إسرائيلي: حزب الله قرب "الخط الأزرق" يزيد احتمالات التصعيد
· المحكمة ترفض طلب نتنياهو وتطالبه بالمثول أمامها الأحد
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وكالة وفا
· اشتية يوعز للوزارات بالمباشرة باجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في القرارات التي أعلنها ..
· الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي
· الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة
· إصابة مواطنين اثنين عقب هجوم مستوطنين جنوب نابلس
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حدث في مثل هذا اليوم