وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطنيْن باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في طوباس وكالة الرأي الفلسطينية رجل يستمع لحكم إعدامه شنقا عبر "زووم" وكالة الرأي الفلسطينية 6 كيلومترات تتحدى المنطق.. سبب "رائع" وراء طريق الصين العجيب وكالة الرأي الفلسطينية مزاد على "نظارة" طفل نازح يمني يحقق 2.5 مليون ريال وكالة الرأي الفلسطينية فالنسيا يهنئ الأهلي المصري بذكرى نادي القرن وكالة الرأي الفلسطينية دوري الدرجة الأولى: نماء يعيد ترتيب أوراق فريقه الكروي وكالة الرأي الفلسطينية فريق الكرة في خدمات المغازي يكشف عن صفقاته السبع الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية تسريبات لنظارات الواقع المعزز من أبل.. تعرف عليها
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2509 (ا الخميس 21/5/2020

21 آيار / مايو 2020 09:43

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2509 (ا الخميس 21/5/2020

أخبار فلسطين

·         هنية يدعو لاستراتيجية شاملة لمواجهة الخطر الذي يهدد القدس

·         الصحة الفلسطينيّة: 7 إصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة

·         عريقات: "قرار القيادة دخل حيّز التنفيذ من لحظة إنهاء خطاب عباس

·         الرئيس يدعو نظيره الروسي لعقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية

·         ضمن المساعدات للسلطة، 17 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا لمستشفيات القدس

أخبار إسرائيلية

·         مجلس المستوطنات يرفض «صفقة القرن»

·         الصحة الإسرائيلية: انخفاض عدد مرضى كورونا إلى 2812

·         تقرير إسرائيلي: حزب الله قرب "الخط الأزرق" يزيد احتمالات التصعيد

·         يديعوت": بيان أبو مازن حول وقف الاتفاقيات مع اسرائيل ليس فارغا.. والجدول الزمني لوقفه سيحدد غدا

·         »نتنياهو سيمثل أمام المحكمة مرغماً

·         »بايدن: الضم الإسرائيلي سيقضي على فرص السلام

»"

الاخبار الدولية

·         الفاتيكان" يعول على الاستئناف السريع للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

·         قلق دولي إزاء خطط ضم مناطق في الضفة

·         الأمم المتحدة تطالب الكيان الإسرائيلي بالتخلي عن خططه لضم أجزاء من الضفة الغربية

·         روسيا تسعى للتوسط بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية

·         ملادينوف: تهديد إسرائيل بضم أجزاء من الضفة انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب عليها التخلي عنه

·         " ًفرنسا تحذر إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية

·         ملادينوف: ضم أجزاء من الضفة الغربية انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب التخلي

الاخبارالعربية

·         مؤسسات دينية مصرية تهاجم دعوات إقامة صلاة العيد

·         عون : انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان هو انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701

·         نصر الله: محاولات عزل القضية الفلسطينية لم يكتب ولن يكتب لها النجاح

·         أبو الغيط يؤكد مساندته لتصدي الرئيس لمخطط الضم الإسرائيلي

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

·         القدس العربي

·         اشتية يوجه بتنفيذ قرارات عباس بقطع العلاقة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا- (تغريدات)

·         تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «جسر الزرقاء»… قرية فلسطينية ساحلية حولتها إسرائيل إلى غيتو

·         إسرائيل تصمت على تصريحات عباس وأوساط أمنية فيها تشكك في جديتها

·         حماس تدعو عباس لترجمة التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل على الأرض

·         الإصابات النشطة بـ”كورونا” في فلسطين تتجاوز الـ 100 وتحذيرات من وصول الفيروس لداخل…

·         كورونا لم يوقف جرائم العنف والقتل داخل أراضي 48.. واتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقصير

·         فلسطين.. قرار رئاسي بوقف “التنسيق الأمني” وقادة الأمن يجتمعون استعدادا للتطورات

·         المستوطنون يعيثون خرابا في الضفة.. عربدة على الطرق الرئيسة وحرق أراض زراعية بحماية…

·          

الشرق الأوسط

·         مجلس المستوطنات يرفض «صفقة القرن»

·         قلق دولي إزاء خطط ضم مناطق في الضفة

·         {حزب الجنرالات} يمهّد لحوار مع الرئيس الفلسطيني

الخليج الإماراتية

·         عباس: السلطة «في حِل» من جميع الاتفاقات مع «إسرائيل

·         إلزام نتنياهو بحضور الجلسة الافتتاحية لمحاكمته بتهمة فساد

  •  

الغد الأردنية

·         القيادة الفلسطينية تحل التزاماتها مع الاحتلال وتعلن انسحابها من الاتفاقيات

·         الاحتلال الإسرائيلي يسجل وفاة و9 إصابات جديدة

 الاهرام المصرية

·         الأمم المتحدة تسعى لعقد اجتماع وزاري للرباعية الدولية لبحث القضية الفلسطينية

الاخبار اللبنانية

·         «حماس» ترحّب بتوسيع مبادرة «أنصار الله»

·         عباس يلغي الاتفاقيات مع إسرائيل... والعدوّ يؤكّد استمرارها

الشرق القطرية

·         كعك العيد لمتضرري كورونا في غزة

·         الأمم المتحدة تطالب الكيان الإسرائيلي بالتخلي عن خططه لضم أجزاء من الضفة الغربية

·         الهلال الأحمر القطري يوزع طرود إفطار الصائم في قطاع غزة والأردن

·          

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

·         الاحتلال يعتقل 5 مواطنين برام الله بينهم 3 طلاب جامعيين

·         أكثر من 329 ألف وفاة بكورونا عالميا والإصابات تتجاوز 5 ملايين

·         هنية يدعو لاستراتيجية شاملة لمواجهة الخطر الذي يهدد القدس

·         النخالة: 'صفقة القرن' ساقطة وشعبنا سيمزقها

·         نصر الله: محاولات عزل القضية الفلسطينية لم يكتب ولن يكتب لها النجاح

·         المطران حنا: القدس حاضنة الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال والاستعمار والاستبداد

القدس المحلية 

·         ضمن المساعدات للسلطة، 17 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا لمستشفيات القدس

·         آيزنكوت يلمح إلى دخوله الحياة السياسية في إسرائيل

·         العمل: تم صرف مساعدات مالية لـ40 ألف عامل حتى الآن

·         محدث | الاحتلال يعتقل 24 مواطنًا

·          

الحياة الجديدة

·         اشتية: سنترجم قرارات الرئيس على ارض الواقع.. وعلى المجتمع الدولي أن يرتقي

·         فرنسا تحذر إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية

·         ملادينوف: ضم أجزاء من الضفة الغربية انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب التخلي

·         "المجلس الوطني": قرار التحلل من أوسلو يؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال

·         الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

·         العمل: تم صرف مساعدات مالية لـ40 ألف عامل حتى الآن

·         الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة

جريدة الأيام

·         »عمير بيريتس: حزب العمل يعارض ضم أراض بشكل أحادي الجانب

·         »مخلفات مناورات الاحتلال تضاعف حدة الحرائق في الأغوار

·         »نتنياهو سيمثل أمام المحكمة مرغماً

·         »بايدن: الضم الإسرائيلي سيقضي على فرص السلام

·         »"الفاتيكان" يعول على الاستئناف السريع للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

·         »الرئيس يدعو نظيره الروسي لعقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية

·         »أبو الغيط يؤكد مساندته لتصدي الرئيس لمخطط الضم الإسرائيلي

·         »الرئيس: فلسطين والمنظمة في حل الآن من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل...

وكالة صفا

·         بينهم 3 طلاب.. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين برام الله

·         بالصورإصابة مواطنين باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

·         تعليمات لجميع الوزارات بخطوات عملية

·         اشتية يوعز بإجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات عباس بشأن العلاقة مع "إسرائيل"

·          

·          

وكالة الراي الفلسطينية

·         هيئة الزكاة توزع زكاة الفطر على 8200 أسرة مستورة بغزة

·         إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

·         إصابة مواطنيْن باعتداء لمستوطنين جنوب نابلس

·         وصول 56 مواطناً عبر حاجز بيت حانون مساء اليوم

·         هنية يدعو لاستراتيجية لمواجهة الخطر الذي يهدد القدس

·         صرف دفعة مالية جديدة لمبادرة "عيلة واحدة" غداً

·         ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد إجازة عيد الفطر

·         المستوطنون ينفذون اعتداءات جنوبي جنين

·         الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 20 مايو 2020

·         الاحتلال يصيب أردنياً ويعتقله بدعوى تهريب أسلحة

سما نيوز

·         رئيس الوزراء يوعز للوزارات بالمباشرة باجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في القرارات التي أعلنها الرئيس

·         تقرير: روسيا تسعى للعب دور الوساطة بين السلطة الفلسطينية وإدارة ترامب في جينيف

·         ملادينوف: تهديد إسرائيل بضم أجزاء من الضفة انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب عليها التخلي عنه

·         "يديعوت": بيان أبو مازن حول وقف الاتفاقيات مع اسرائيل ليس فارغا.. والجدول الزمني لوقفه سيحدد غداً

·         مقابل معتقلي حماس في سجونها.. الحوثي يرفع سقف صفقة التبادل مع السعودية

·         

فلسطين اليوم

·         بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

·         الطلبة المحجورون بمراكز الحجر الصحي بغزة مهددون بضياع عامهم الدراسي لهذا السبب!

·         دعا القوى الوطنية والإسلامية للوحدة..القائد النخالة يدعو إلى أوسع تحالف وتنسيق مع قوى الإقليم لمواجهة "إسرائيل" والمشاريع الأمريكية

·         السيد نصرالله: سنصلي في القدس ونحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحريره

·          

 

عرب  48

·         حماس تطالب عباس بترجمة قراراته إلى خطوات عملية

·         الصحة الفلسطينيّة: 7 إصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة

·         عريقات: "قرار القيادة دخل حيّز التنفيذ من لحظة إنهاء خطاب عباس

·         روسيا تسعى للتوسط بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية

·         الصحة الإسرائيلية: انخفاض عدد مرضى كورونا إلى 2812

·         نتنياهو يرد على رسم نشره خامنئي بالتهديد بتدمير إيران

·         تقرير إسرائيلي: حزب الله قرب "الخط الأزرق" يزيد احتمالات التصعيد

·         المحكمة ترفض طلب نتنياهو وتطالبه بالمثول أمامها الأحد

·          

وكالة وفا

·         اشتية يوعز للوزارات بالمباشرة باجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في القرارات التي أعلنها ..

·         الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

·         الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة

·         إصابة مواطنين اثنين عقب هجوم مستوطنين جنوب نابلس

·          

حدث في مثل هذا اليوم

21أيار (مايو)

·         1994 م السلطة الفلسطينية وإسرائيل تبدآن تسيير دوريات مشتركة في قطاع غزة.

·         1971م المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد حق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية في الكفاح من اجل تقرير مصيرها

·         1968م (إسرائيل) أكملت احتلال القدس في حرب حزيران 1967 وأعلنت ضمها إليها في 28-6-1967م تحت شعار توحيد المدينة المقدسة وتابعت تهديدها فطلبت الأمم المتحدة تقريرا عن وضع القدس وتعيين ممثل خاص لها ليقوم بزيارة القدس ووضع تقرير عنها

·         1948م قوة صهيونية معززة بالمصفحات تحاصر قرية بيت دراس لمنع وصول النجدات إليها ثم بدأت تقصفها بنيران المدفعية والهاونات بغزارة كبيرة ولكن الأهالي قرروا الصمود فقد اخرج المقاومون النساء والأطفال والشيوخ من القرية لتخفيف الخسائر ولم يكن أهالي القرية على علم بان القرية مطوقة من مختلف الجهات لذلك فما أن بلغوا مشارف القرية الخارجية حتى تصدى لهم الصهاينة بالنيران رغم كونهم نساء وأطفالاً عزلا وكانت حصيلة المجزرة البشعة التي ارتكبها العدو الغاصب 26 شهيداً

·          

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟