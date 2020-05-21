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استمرار تأثير الموجه الحارة اليوم وبدء انحسارها غدًا

21 آيار / مايو 2020 10:00

رام الله - الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن تأثير الموجه الحارة على البلاد يستمر، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، والرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الدائرة أن تقل يوم غد الجمعة حدة الموجة الحارة مع استمرار الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم السبت المقبل معتدلاً في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر ملموس درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد، فيكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق مختلف المناطق والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11-4 عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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