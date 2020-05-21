وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة خلال إجازة عيد الفطر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تركيب سارية علم فلسطين بميدان الرشيد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بمواءمة شارعاً لخدمة ذوي الإعاقة في المخيم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث مع مباحث التموين تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تنهي خلافين ماليين بقيمة "61" ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية استمرار تأثير الموجه الحارة اليوم وبدء انحسارها غدًا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2509 (ا الخميس 21/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 26 مواطنًا بمداهمات واسعة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطنيْن باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في طوباس
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة خان يونس تنهي خلافين ماليين بقيمة "61" ألف شيكل

21 آيار / مايو 2020 10:06

شرطة خان يونس تنهي خلافين ماليين بقيمة "61" ألف شيكل
شرطة خان يونس تنهي خلافين ماليين بقيمة

غزة- الرأي

 أنهت دائرة العلاقات العامة بشرطة محافظة خان يونس - قسم الشرقية - خلافين ماليين نشبا بين مواطنين بلغت قيمتهما حوالي "61" ألف شيكل.

وذكر المقدم إبراهيم البريم مدير دائرة العلاقات العامة بشرطة خان يونس أن ضباط قسم الشرقية استقبلوا شكوى من المواطن (إ.ش) ضد المواطن (ع.خ) يطالبه بمبلغ "35 " ألف شيكل بعد خلافهما على محل بقالة.

وأكد المقدم البريم إنهائهم للخلاف بعد جمع الطرفين لتصفية الحسابات التجارية بينهما، بعد اتفاقهم بدفع دفعة من المبلغ المتراكم وتقسيط الباقي على أشهر متتالية.

وأضاف المقدم البريم أن الخلاف الثاني كان بقيمة "26" ألف شيكل بين كلاً من (ح.ب) و (ح.خ) بعد خلافهما في شراكة مقاولات وإنشاء بنايات، مشيراً إلى أنه تم جمع الطرفين وتقريب وجهات النظر إلى أن تم إنهاء الخلاف على اقساط شهرية.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟