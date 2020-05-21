شرطة خان يونس تنهي خلافين ماليين بقيمة "61" ألف شيكل

غزة- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة بشرطة محافظة خان يونس - قسم الشرقية - خلافين ماليين نشبا بين مواطنين بلغت قيمتهما حوالي "61" ألف شيكل.

وذكر المقدم إبراهيم البريم مدير دائرة العلاقات العامة بشرطة خان يونس أن ضباط قسم الشرقية استقبلوا شكوى من المواطن (إ.ش) ضد المواطن (ع.خ) يطالبه بمبلغ "35 " ألف شيكل بعد خلافهما على محل بقالة.

وأكد المقدم البريم إنهائهم للخلاف بعد جمع الطرفين لتصفية الحسابات التجارية بينهما، بعد اتفاقهم بدفع دفعة من المبلغ المتراكم وتقسيط الباقي على أشهر متتالية.

وأضاف المقدم البريم أن الخلاف الثاني كان بقيمة "26" ألف شيكل بين كلاً من (ح.ب) و (ح.خ) بعد خلافهما في شراكة مقاولات وإنشاء بنايات، مشيراً إلى أنه تم جمع الطرفين وتقريب وجهات النظر إلى أن تم إنهاء الخلاف على اقساط شهرية.