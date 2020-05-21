بلدية خان يونس تشرع بمواءمة شارعاً لخدمة ذوي الإعاقة في المخيم

غزة- الرأي

شرعت الطواقم الفنية المتخصصة التابعة لدائرة الصيانة والتشغيل في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بتنفيذ أعمال موائمة لشارعاً فرعياً يقع في مخيم خان يونس غرب المدينة، وذلك لخدمة إثنين من ذوي الاعاقة اللذين أصيبا في مسيرة العودة الكبرى قبل عدة شهور وذلك للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم في الانخراط أكثر في المجتمع.



وبين نائب رئيس بلدية خان يونس د. مازن الشيخ أهمية مواءمة الطريق المذكورة، وذلك بالشراكة والتعاون مع أحد المؤسسات الخيرية في أوروبا والتي تدخلت بشكل إنساني من أجل موائمة تلك الطريق لخدمة ذوي الاحتجاجات الخاصة بشكل مباشر حيث قامت بتوفير كمية البلاط المطلوبة فيما قامت البلدية بتوفير الأيدي العاملة والمعدات والآليات اللازمة لموائمة الشارع.



وأوضح الشيخ أهمية تقديم الخدمات لأبناء شعبنا سيما من ذوي الإحتياجات الخاصة وخاصة الشباب وكبار السن للتخفيف من معاناتهم والتسهيل عليهم في قضاء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة من أجل دعم ومساندة أبناء شعبنا بكافة مكونات النسيج المجتمعي الفلسطيني.



وأشار الشيخ إلى أن البلدية تبذل جهوداً مستمرة بهدف تطوير كافة شوارع خان يونس للنهوض بواقع المدينة وأحيائها المختلفة مبيناً أن البلدية قامت في وقت سابق بتهيئة مجموعة من الشوارع الترابية الفرعية لخدمة الجرحى والمعاقين، شاكراً المؤسسة الخيرية على تدخلها ومساعدة جهود البلدية في موائمة الشارع ، معرباً عن أمله أن تتمكن البلدية من تأمين الدعم المطلوب للوصول إلى أكبر شريحة منهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.