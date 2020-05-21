وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة خلال إجازة عيد الفطر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تركيب سارية علم فلسطين بميدان الرشيد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بمواءمة شارعاً لخدمة ذوي الإعاقة في المخيم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث مع مباحث التموين تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تنهي خلافين ماليين بقيمة "61" ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية استمرار تأثير الموجه الحارة اليوم وبدء انحسارها غدًا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2509 (ا الخميس 21/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 26 مواطنًا بمداهمات واسعة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطنيْن باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في طوباس
أخبار » الأخبار الحكومية

إحياءً لذكرى 72 للنكبة

بلدية خان يونس: تركيب سارية علم فلسطين بميدان الرشيد

21 آيار / مايو 2020 10:26

بلدية خانيونس: تركيب سارية علم فلسطين بميدان الرشيد
بلدية خانيونس: تركيب سارية علم فلسطين بميدان الرشيد

خان يونس- الرأي

قامت طواقم بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بإنشاء ميدان شارع الرشيد الساحلي وتركيب سارية علم فلسطين، وعلم فلسطين على سارية مفترق سوق أحمد عبد العزيز، وذلك إحياء للذكرى (72) للنكبة للتذكير بما ألم بشعبنا الفلسطيني الذي هجر من أرضه ودياره من قبل العصابات الصهيونية.
وأكد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، حرص مؤسسته على المشاركة في كافة المناسبات الوطنية والتاريخية لإبراز الدور التاريخي والنضالي لمدينة الشهداء خان يونس ، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتدشين الدوار قبل أسبوعين وتركيب علم فلسطين على إرتفاع ستة أمتار.
وأشار البطة إلى أن شعبنا الفلسطيني قدم التضحيات الجسام منذ أن طرد من أرضه وهجر في بقاع الأرض المختلفة قبل أكثر من 72 عاماً ، مبيناً حجم المعاناة الكبيرة التي ألمت بالفلسطينيين منذ النكبة وعلى مر التاريخ، مؤكداً على وجوب إحياء ذكرى النكبة سنوياً وتفعيلها بكافة المناسبات الوطنية والشعبية لتبقى شاهدة في أذهان وعقول أبنائنا ولتكون نبراساً للأجيال المتعاقبة، والتأكيد جميعاً على حق العودة المقدس الذي لا تراجع عنه ولا يسقط بالتقادم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟