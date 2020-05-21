بلدية خان يونس: تركيب سارية علم فلسطين بميدان الرشيد

خان يونس- الرأي

قامت طواقم بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بإنشاء ميدان شارع الرشيد الساحلي وتركيب سارية علم فلسطين، وعلم فلسطين على سارية مفترق سوق أحمد عبد العزيز، وذلك إحياء للذكرى (72) للنكبة للتذكير بما ألم بشعبنا الفلسطيني الذي هجر من أرضه ودياره من قبل العصابات الصهيونية.

وأكد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، حرص مؤسسته على المشاركة في كافة المناسبات الوطنية والتاريخية لإبراز الدور التاريخي والنضالي لمدينة الشهداء خان يونس ، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتدشين الدوار قبل أسبوعين وتركيب علم فلسطين على إرتفاع ستة أمتار.

وأشار البطة إلى أن شعبنا الفلسطيني قدم التضحيات الجسام منذ أن طرد من أرضه وهجر في بقاع الأرض المختلفة قبل أكثر من 72 عاماً ، مبيناً حجم المعاناة الكبيرة التي ألمت بالفلسطينيين منذ النكبة وعلى مر التاريخ، مؤكداً على وجوب إحياء ذكرى النكبة سنوياً وتفعيلها بكافة المناسبات الوطنية والشعبية لتبقى شاهدة في أذهان وعقول أبنائنا ولتكون نبراساً للأجيال المتعاقبة، والتأكيد جميعاً على حق العودة المقدس الذي لا تراجع عنه ولا يسقط بالتقادم.