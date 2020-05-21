بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة خلال إجازة عيد الفطر

خان يونس- الرأي

أعدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، خطة العمل لنظافة المدينة ليلة عيد الفطر وخلال الإجازة ، بهدف تحسين الوضع البيئي ومنع تكدس النفايات في الشوارع وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت بلدية خان يونس، قد عقدت لقاءً مشتركاً لدراسة وتجهيز خطة النظافة، بحضور مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس قسم النظافة أ. محـمد الأغا، ، بمشاركة مسئول الصحة بوكالة الغوث أ. بشير شعت، وممثل المجلس المشترك للنفايات الصلبة م. وسام أبو جلمبو، حيث تم تدارس الوضع الميداني والتوافق على خطة نظافة ليلة العيد وخلال الإجازة.

وأشاد شبير بالتعاون المستمر مع المجلس المشترك للنفايات وكذلك وكالة الغوث، مبيناً أهمية العمل المشترك لنظافة المدينة بشكل كامل لما له من آثار إيجابية على المواطنين وعموم الوافدين من خارج خان يونس.

وذكر شبير أن البلدية قد أتمت استعداداتها للعمل بفرق الطوارئ منذ مطلع الأسبوع الجاري، وكذلك خلال تنفيذ خطة النظافة بالكامل، مبيناً جهوزية كافة آليات وعمال النظافة لجمع النفايات من شوارع المدينة، حيث سيتم الشروع بالعمل قبل منتصف الليل، بالتزامن مع قيام فرق التفتيش والمتابعة بالتعاون مع شرطة البلديات بإشعار أصحاب البسطات بضرورة إزالتها للمساعدة في تنظيف الشوارع ومحيط الأسواق وفي كافة الأماكن التي تشهد حركة تجارية نشطة وفق خطة مدروسة.

وأشار شبير إلى أهمية تعاون المواطنين وأصحاب المحال والبسطات مع فرق البلدية العاملة في الميدان واتباع الإرشادات؛ لتجنيبهم المخاطر البيئية الوشيكة جراء تكدس تلك المخلفات في الشوارع والتي من شأنها نقل الأمراض وانتشار القوارض في الطرقات في ظل جائحة كورونا.