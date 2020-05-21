"التعليم" تناقش آليات عقد امتحان محو الأمية والتعليم الموازي

غزة- الرأي

ناقشت الإدارة العامة للتعليم العام، آليات عقد امتحان المستوى الثاني من برنامج محو الأمية والتعليم الموازي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الإدارة العامة للتعليم العام مع معلمي مراكز محوم الأمية وتعليم الكبار في المديريات.

وحضر اللقاء مدير عام التعليم العام د. محمد صيام، ومدير دائرة التعليم العام أ. حسين العيلة، ورئيس شعبة التعليم غير النظامي أ. أنور ضحيك.

وتم خلال اللقاء مناقشة الطريقة والإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنهاء تدريس منهاج محو الأمية والتعليم الموازي في ظل جائحة كورونا، وموعد عقد امتحانات التعليم غير النظامي، وعقد ورش عمل بعد انتظام الدراسة لتقييم المنهاج الجديد للأمية والموازي.

