وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة خلال إجازة عيد الفطر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تركيب سارية علم فلسطين بميدان الرشيد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بمواءمة شارعاً لخدمة ذوي الإعاقة في المخيم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث مع مباحث التموين تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تنهي خلافين ماليين بقيمة "61" ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية استمرار تأثير الموجه الحارة اليوم وبدء انحسارها غدًا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2509 (ا الخميس 21/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 26 مواطنًا بمداهمات واسعة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطنيْن باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في طوباس
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم" تناقش آليات عقد امتحان محو الأمية والتعليم الموازي

21 آيار / مايو 2020 10:43

"التعليم" تناقش آليات عقد امتحان محو الأمية والتعليم الموازي

غزة- الرأي

ناقشت الإدارة العامة للتعليم العام، آليات عقد امتحان المستوى الثاني من برنامج محو الأمية والتعليم الموازي.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الإدارة العامة للتعليم العام مع معلمي مراكز محوم الأمية وتعليم الكبار في المديريات.
وحضر اللقاء مدير عام التعليم العام د. محمد صيام، ومدير دائرة التعليم العام أ. حسين العيلة، ورئيس شعبة التعليم غير النظامي أ. أنور ضحيك.
وتم خلال اللقاء مناقشة الطريقة والإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنهاء تدريس منهاج محو الأمية والتعليم الموازي في ظل جائحة كورونا، وموعد عقد امتحانات التعليم غير النظامي، وعقد ورش عمل بعد انتظام الدراسة لتقييم المنهاج الجديد للأمية والموازي.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟