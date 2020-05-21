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" التعليم" تناقش البروتوكول الصحي الخاص بالثانوية العامة

21 آيار / مايو 2020 10:49

وزارة التعليم تناقش البروتوكول الصحي الخاص بالثانوية العامة
وزارة التعليم تناقش البروتوكول الصحي الخاص بالثانوية العامة

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً لرؤساء أقسام الصحة المدرسية بالمديريات، لمناقشة البروتوكول الصحي الخاص بامتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة كوفيد 19،

وحضر الاجتماع أ. جمال يوسف نائب مدير عام الامتحانات و د.عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة الخدمات والتثقيف الصحي وأ. فايز السرحي وأ. مازن البطنيجي من الإدارة العامة للصحة المدرسية.
و تم استعراض أهم محاور البروتوكول، وكذلك المهام والأدوار المناطة بأقسام الصحة المدرسية بالمديريات ضمن لجان المتابعة في الثانوية العامة.
يُذكر أن الإدارة العامة للصحة المدرسية قد أنجزت بروتوكولاً صحياً يغطي كافة مراحل العمل في الثانوية العامة بدءاً من توزيع أرقام الجلوس على الطلبة حتى اتمام عملية التصحيح والإدخال للبيانات، يأتي ذلك ضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان سلامة الطلبة والمعلمين وكافة العاملين في امتحان الثانوية العامة.

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