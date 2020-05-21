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التعليم تعلن نتائج مسابقة تحدي كورونا

21 آيار / مايو 2020 10:54

التعليم تعلن نتائج مسابقة تحدي كورونا
التعليم تعلن نتائج مسابقة تحدي كورونا

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن نتائج مسابقة تحدي كورونا الطلابية.
وأوضحت الوزارة،  أن لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة قد أنهت أعمالها وكان قد وصلها 902 فيديو من كافة محافظات الوطن (760 فيديو من محافظات الضفة الفلسطينية، 142 فيديو من محافظات قطاع غزة) وقد تم الفرز على عدة مراحل، وكانت النتائج النهائية على النحو التالي:
المرتبة -اسم الطالب -الصف- المدرسة- المديرية- الجائزة:

الفائز الأول: ناي محمد محمود صلاح -الصف السادس- مدرسة بنات كفر دان الأساسية مديرية جنين-200$

الفائز الثاني: أسيد قاسم جهاد ظاهر-الصف الخامس- مدرسة ياصيد الثانوية للبني نمديرية نابلس-150$

الفائز الثالث: محمد علي عجور الصف الثالث- مدرسة المعتصم بالله (أ)مديرية غرب غزة-100$
يذكر أن هذه المسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى فلسطين وقد تمت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
 

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