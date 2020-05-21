"العبادلة" يؤكد على استمرار البرامج التدريبية للكوادر الصحية لمواجهة أزمة كورونا

غزة- الرأي

أكد مدير عام تنمية القوى البشرية بوزارة الصحة د. رامي العبادلة، أن استمرار عجلة التدريب هي بمثابة تحدٍ حقيقي لإدارة الموارد البشرية في مواجهة أزمة كورونا ولما تمثله من دور مهم في تحسين جودة التدريب وتطويره خلال الفترة التي يشهدها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما وشدد د.العبادلة على حرص الوزارة في رفع الوعي لدى الكوادر الصحية، ونشر ثقافة كيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية فيما يخص مكافحة العدوى وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال استقباله د. يحيى عابد ممثلا عن مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي بغزة.

وخلال اللقاء تم مناقشة تنفيذ دورات تدريبية جديدة بدعم من مؤسسة جذور، فيما يخص مكافحة العدوى ومهارات الاتصال والتواصل يقدمها فريق متخصص في مجال مكافحة العدوى.

وأضاف إلى أنه جارى التحضير للقاء عبر الفيديو كونفرنس يشارك فيه خبراء من داخل غزة والضفة الغربية وأمريكا، مثمناً الدور البارز لمؤسسة جذور ودعمهم المستمر على مدار السنوات السابقة للقطاع الصحي